Кристиано Роналдо получи мижаво наказание за своеволието си

Капитанът на националния отбор по футбол на Португалия Кристиано Роналдо получи символично наказание за напускането на лагера по време на мачовете от Лигата на нациите в началото на месеца. Тогава той предприе своеволното действие, след като остана резерва срещу Норвегия, а след това научи, че няма да бъде титуляр и срещу Дания. Действията на суперзвездата бяха демонстративно насочени срещу селекционера Жорже Жезуш, който обаче през цялото време твърди, че няма нищо против Роналдо, а просто му е дал почивка и продължава да разчита на него.

Петкратният носител на "Златната топка" излезе с публично извинение за действията си, в което обаче се оправда, че Жезуш не е казал пред медиите опорните точки, на които Роналдо е държал. В това изявление 41-годишният футболист пое обещание, че ще приеме всякакво наказание за действията си.

От футболната федерация на Португалия обаче решиха да погалят с перце голямата си звезда. Първо на 9 октомври Кристиано Роналдо бе отстранен от лагера на Португалия, който и без това вече бе напуснал, а два дни по-късно президентът на централата Педро Проенса обяви, че голмайсторът е отново добре дошъл да играе за страната си.

Но все пак федерацията трябваше да излезе и с конкретно дисциплинарно наказание. И то стана ясно сега - отстраняване за 30 дни и глоба от... 255 евро за "умишлено извършване на дисциплинарно нарушение, предвидено и санкционирано от чл. 160, ал. 1 от Дисциплинарния правилник на Португалската футболна федерация". Като отстраняването влиза в сила със задна дата - от деня, в който Роналдо напусна лагера. Това означава, че вече са минали 19 дни и остават още 11 - т.е. санкцията изтича в края на октомври. А това от своя страна значи, че нападателят на "Ал Насър" ще бъде на линия за предстоящите два мача на Португалия - домакинството срещу Дания на 14 ноември и гостуването срещу Уелс в Кардиф на 17 ноември. С което големият скандал бе потушен до буря в чаша вода. А в опит да сложи точка на този случай, Педро Проенса вчера обяви, че продължава да счита Роналдо за "ключов играч" в националния отбор.