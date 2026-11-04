"Евроспорт" остава дом на биатлона до 2030 г.

Всички състезания в календара за Световната купа по биатлон, както и световните първенства в един от най-популярните и обичани в България зимни спортове, ще бъдат излъчвани по "Евроспорт" и HBO Max поне до края на десетилетието. Паневропейската телевизионна платформа и международният съюз по биатлон (IBU) си партнират вече над 35 години, а споразумението беше удължено за нови четири сезона - от 2026/2027 до 2029/2030 включително.

В договора е включено пълно отразяване на шампионатите на планетата в Отепя 2027, Хохфилцен 2028 и Осло 2029, а също и на олимпийския турнир от зимните игри във Френските Алпи 2030. Паралелно с това ще продължи традиционното пряко предаване на 10-те кръга за Кристалния глобус, които в започващия този месец нов сезон ще се проведат в Контиолахти (24-29.XI), Хохфилцен (1-6.XII), Анеси (8-13.XII), Поклюка (31.XII-3.I), Руполдинг (5-10.I), Антхолц-Антерселва (12-17.I), Нове Место (19-24.I), Оберхоф (2-7.III), Йостерсунд (9-14.III) и Холменколен (16-21.III).

"Ние сме запалени по зимните спортове и сме натрупали десетилетия опит в това да разширяваме отразяването на възможно най-широк кръг от състезания пред възможно най-голяма аудитория на континента - коментира Троян Пайо, старши вицепрезидент в "Евроспорт". - Радваме се, че продължаваме ролята си на водещ мултипазарен оператор за биатлона - невероятен спорт, който редовно е сред най-гледаните ни събития през зимния сезон. Знаем, че нашето предложение за биатлона може да продължи да привлича още повече фенове, като същевременно подкрепя развитието на спорта."

От предстоящия сезон 2026/2027 споразумението за излъчване обхваща всички пазари в Европа без Скандинавския п-ов, Полша и Русия, като в 34 територии включва и ексклузивни права за целия сезон на Световната купа. Линейните предавания ще бъдат по ТВ каналите "Евроспорт 1" и "Евроспорт 2", а HBO Max ще бъде стрийминг домът на биатлона на Стария континент. Освен че всяко състезание ще бъде достъпно на живо и при поискване в приложението, иновации като функцията "Ключови моменти" ще осигурят допълнителна възможност на абонатите да преминават директно към най-интересното.

Биатлонът е един от най-гледаните зимни спортове не само в България, но и в цяла Европа. По данни на "Евроспорт" само през миналия сезон стрийминг аудиторията на този спорт по HBO Max е нараснала с 18% на годишна база.