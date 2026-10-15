ЦСКА се завърна в големия футбол с горчив урок от "Монако"

СПОРТАЛ Авторът на първия гол за "Монако" Парис Брунер (в средата) го отпразнува заедно със Станис Идумбо (вляво), докато десният бек на ЦСКА Давид Пастор се чуди с ръце на кръста какво е станало.

ЦСКА се завърна в основна фаза на европейските клубни турнири със загуба - 1:2 в домакинството срещу "Монако" в Лигата на конференцията. В мача на стадион "Васил Левски" си пролича голямата класа на съперника, който дори не допусна удар към вратата си до почивката, а междувременно си бе осигурил аванс от 2 гола. През втората част българският тим заигра по-добре и намали, но не успя да стигне до равенство. Играчите на ЦСКА имаха и претенции към главния рефер Жоао Гонсалвеш за нарушение преди втория гол на гостите и за неотсъдена дузпа.

Добрата организация в играта и бързото преливане в линиите осигуриха на "Монако" гол още в 3-ата минута. Вкара го Парис Брунер след бърза колективна атака, при която трима играчи на гостите се озоваха срещу един на домакините. В следващите минути тимът от княжеството, който е лидер във временното класиране на френската Лига 1, продължи да играе по-умно и да не предоставя на ЦСКА възможности за организиране на атаки, камо ли за удари.

В 44-ата минута Брунер подаде на Ансу Фати и бившият играч на "Барселона" удвои. В тази ситуация обаче от ЦСКА поискаха от Гонсалвеш да отмени гола заради нарушение на Ламин Камара срещу халфа на домакините Стефано Сенси в началото на атаката. Исканията останаха безрезултатни.

След почивката ЦСКА натисна в търсене на голове, но имаше късмет да не получи още един. В 70-ата минута швейцарският национал Денис Закария улучи левия страничен стълб на вратата на "червените".

В 76-ата минута ЦСКА най-сетне успя да намали - резервата Жоел Зварц вкара с глава, след като бе оставен непокрит при изпълнение на ъглов удар от Сенси.

През втората част домакините на два пъти поискаха дузпа, като особено настойчиви бяха в ситуацията в 61-ата минута за влизане срещу Сенси. И тук обаче португалският рефер не отсъди нарушение след консултация с VAR.

В следващия си мач ЦСКА ще гостува на датския "Норшелан".

ОТЗИВИ

След мача треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол бе със смесени чувства: "Резултатът не е добър, но представянето беше страхотно. Особено в първите минути се усети разликата с един топ отбор. Те имаха много сила и скорост, след това се адаптирахме. Заслужавахме поне една точка, отборът свърши добра работа. Когато има толкова много мачове, ти трябва дълбочина в състава. Трябва да се взимат добри решения, за да се изберат най-добрите 11. Аз съм тук от 10 дни. За мен това е много важна крачка. Важната работа ни чака срещу други отбори на други стадиони. Трябва да се концентрираме в начина си на игра."

Наставникът на "Монако" Филипе Луиш коментира: "Беше точно мачът, който очаквах. Гледах играчите на ЦСКА, знам за техните качества. Познавам треньора, знам колко е трудно да се играе срещу неговите отбори. Хубавото е, че вкарахме ранен гол. Те ни пресираха, ние защитавахме резултата. Тази победа е много важна за нас, защото има още 5 мача. През второто полувреме водехме с 2:0 и казах на футболистите как да играят. ЦСКА рискува, постави ни в трудна ситуация, като не взехме правилните решения. Понакога е така във футбола, важното е играчите да се борят докрай."

УЕФА ПРИЗНА ИСТОРИЯТА НА ЦСКА И ПРЕДИ 2016 Г.

УЕФА вече призна цялата история на ЦСКА. До момента на сайта на европейската футболна асоциация имаше два отделни профила за ЦСКА. На единия бе историята на отбора в европейските клубни турнири до 2016 г. (т.е. когато ЦСКА бе обявен във фалит), а на другия бе тази на клуба, който се водеше "ЦСКА-София" след преместването на "Литекс" от Ловеч в София и преименуването му.

Сега вече двете статистики са обобщени, премахнато е и тирето от втория профил. И в справката за Лига Европа, да речем, личи, че с най-много мачове в Лига Европа и предшестващия турнир за Купата на УЕФА е Тодор Янчев (45), пред Йордан Тодоров (30) и Велизар Димитров (26). При голмайсторите води Димитър Бербатов със 7 гола, а след него са Велизар Димитров (6), Владимир Манчев, Али Соу и Тиаго Родригес (по 5) и др.

ЦСКА е и лидер по мачове в КЕШ/Шампионска лига сред българските клубове с цели 98. Втори е "Лудогорец" със 76, трети е "Левски" с 66.