БГНЕС Голямата звезда и капитан на "Трабзонспор" Мохамед Салах (в черен екип) обяснимо привличаше вниманието на терена, а и увличаше след себе си двама, че и трима футболисти на ЦСКА, както в случая.

ЦСКА загуби с 1:2 домакинството си срещу "Трабзонспор" в Лигата на конференцията. Носителят на Купата на България беше много близо до първата си победа на реконструирания стадион "Българска армия", но груби грешки позволиха на турския отбор да стигне до пълен обрат през втората част.

Футболистите на ЦСКА спазиха указанията на треньора си Маркус Гиздол през повечето време на мача. До почивката двубоят бе под контрола на домакините, които дори поведоха в резултата. В 32-ата минута защитникът на "Трабзонспор" Сидни Лопеш Кабрал си отбеляза автогол след центриране на халфа на "червените" Стефано Сенси.

Опитният отбор на гостите, воден от суперзвездата Мохамед Салах, обаче постепенно неутрализира устрема на ЦСКА. Именно Салах изравни в 69-ата минута, когато получи чудесен извеждащ пас, измъкна се от защитниците и вкара покрай вратаря Фьодор Лапоухов.

Друг именит футболист в състава на "Трабзонспор" - вратарят Андре Онана, показа класа на няколко пъти и спаси шутове на Стефано Сенси, Жоел Зварц и Анхело Мартино.

Мачът вървеше към равенство, което щеше да е заслужено, но в третата минута след 90-ата Ноа Савиоло осъществи пълния обрат и окончателно вгорчи настроението на феновете, които бяха препълнили трибуните.

"Много е трудно днес да приема резултата, защото ние показахме страхотна игра. Бяхме много близо до победата. Нямаше да съм доволен дори при точката, а загубихме. Трябва да сме горди от начина, по който играхме, може да се учим от това. В Европа на високо ниво след две грешки ти отбелязват. Ако може да се подобрим в такива случаи, ще печелим такива мачове. Качеството беше разликата между двата тима. По начина, по който играхме, никой не очакваше да загубим. Нуждаем се от качество, то прави разликата", коментира след края треньорът Маркус Гиздол.

Наставникът на "Трабзонспор" Томас Райс, който в началото на сезона води "Лудогорец", пък каза: "Много сме щастливи да си тръгнем към вкъщи с трите точки. Началото не беше добро. Знаехме, че двубоят ще е оспорван. Беше много физически мач, с добри единоборства. През първото полувреме не стояхме добре на терена, дори си вкарахме автогол. На полувремето казах на отбора, че трябва да вярваме, че може да обърнем мача. Имахме няколко добри шанса. Когато вкарахме в последната минута може да се каже, че сме късметлии, но след 65-ата минута бяхме по-силни на терена."

Така ЦСКА остана с 1 точка от 4 мача и е на 32-о място от 36 отбора. "Трабзонспор" вече има 9 точки и се придвижи на осмо място. В следващия кръг българският отбор ще гостува на финландския "КуПС" на 10 декември.