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Треньор с голям опит в Бундеслигата поема ЦСКА

Маркус Гиздол е бил и асистент на Ралф Рангинк

Днес, 12:40
Маркус Гиздол по време на престоя си като треньор на "Локомотив" (Москва).
Уикипедия
Маркус Гиздол по време на престоя си като треньор на "Локомотив" (Москва).

ЦСКА най-сетне избра треньор, който да замени подалия оставка Христо Янев. По информация на "Спортал" това е германецът Маркус Гиздол. 57-годишният специалист е имал среща с ръководството на софийския клуб, разгледал е и базата, като се очаква да бъде представен по-късно днес или утре.

Гиздол има впечатляваща визитка, включваща 202 мача като треньор на отбори в Бундеслигата - "Хофенхайм" (2013-2015), "Хамбургер" (2016-2018) и "Кьолн" (2019-2021). След това води "Локомотив" (Москва) за кратко (октомври 2021-март 2022), но се оттегля заради войната с Украйна. После спасява от изпадане "Самсунспор" (октомври 2023-юни 2024), а от юни до октомври 2025 г. отново работи в Турция - начело на "Кайзериспор".

За отбелязване е, че Маркус Гиздол е бил и асистент на прочутия треньор Ралф Рангниг в "Шалке 04" през сезон 2011/12. От него приема философията за интензивна преса на терена и бързо възвръщане на топката.

Гиздол е бил предпочетен след близо 3-седмично търсене на подходящ специалист, включващо преговори с няколко чуждестранни треньори. Част от тях даже пристигнаха в София за допълнителни разговори, като сред тях бе беларусинът Алексей Шпилевски.

 

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Ключови думи:

ЦСКА, Маркус Гиздол

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