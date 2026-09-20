Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ЦСКА пропусна в Пловдив да оглави Първа лига

Феновете на "Локомотив" опитаха да саботират мача, който завърши 1:1

20 Септ. 2026Обновена
Левият бек на ЦСКА Анхело Мартино (вдясно) се опитва да отнеме топката от нападателя на "Локомотив" Доминик Бурбан, а наблизо централният защитник на "червените" Жан-Филип Гбамен е готов да се притече на помощ.
СПОРТАЛ
Левият бек на ЦСКА Анхело Мартино (вдясно) се опитва да отнеме топката от нападателя на "Локомотив" Доминик Бурбан, а наблизо централният защитник на "червените" Жан-Филип Гбамен е готов да се притече на помощ.

ЦСКА имаше шанс да излезе начело в класирането на Първа лига, но го пропусна. "Червените" завършиха 1:1 при гостуването си срещу "Локомотив" (Пд) в мач от Х кръг. Така носителят на Купата и Суперкупата на България събра 24 точки и остана на втора позиция на 1 точка зад лидера "Левски", който е и с мач по-малко.

При това домакините, които са на 12-то място в класирането, поведоха. В 10-ата минута капитанът Парвизджон Умарбаев откри, след като получи пас с пета от Доминик Бурбан. ЦСКА бързо изравни. В 18-ата минута Йоанис Питас отбеляза петото си попадение в шампионата този сезон, след като засече с глава центриране на Пастор.

Гостите упражниха силен натиск в търсене на победата. Вратарят на "Локомотив" Боян Милосавлйевич спаси удари на Жан-Филип Гбамен, Стефано Сенси и Жоел Зварц. Вместо това обаче "Локомотив" за малко не вкара, след като в 58-ата минута венецуелският защитник Адриан Кова улучи напречната греда.

Това беше първи мач на стадиона, откакто той носи името "Христо Бонев", но преди двубоя имаше голямо напрежение от страна на феновете на домакините, които се опитаха да саботират началото на срещата като знак на протест срещу собственика на клуба Христо Крушарски. Привържениците бяха блокирали входа към стадиона, за да не може да влезе автобусът с отбора на ЦСКА. Вратите също така бяха заключени с катинар, та се наложи полицията да търси клещи, за да осигури достъпа. От ЦСКА пък се оплакаха от трагичното състояние на терена на стадиона.

Локомотив Пловдив - ЦСКА 1:1 /репортаж/
Date: 20-09-2026 ,Watch the Game Highlights from PFC Lokomotiv Plovdiv vs. PFC CSKA Sofia, 09/20/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: PFC Lokomotiv Plovdiv, TeamB: PFC CSKA Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: ,
vbox7.com

ОТЗИВИ

Треньорът на "Локомотив" Душан Косич каза след равенството: "Изиграхме добър мач. Момчетата бяха мотивирани, дефанзивно бяхме близо до това, което искаме, не им позволихме много. В офанзивната част имаме проблеми, имахме някои възможности, но нямаме достатъчно увереност. Ще вземем това равенство като нещо, което да развием. Ние знаехме, че те имат страхотни центрирания. Всеки мач има по една или две такива ситуации, в които закъсняваме. Това центриране беше феноменално, трудно е да му попречиш. Говорихме преди мача, че не трябва да позволяваме такива центрирания. Вкарахме много енергия в този мач. Имахме някои възможности в края, но може би този резултат е честен. Всяко семейство има проблеми, така и "Локомотив". Моето желание е това да не става по време на мача. Надявам се да намерим решение. Трябва да се изслушваме и да знаем как да се разбираме. Надявам се всичко да е наред за "Локомотив". Всеки мач от днес нататък ще бъде много тежък. Трябва да печелим точки. Мач след мач имаме повече качество и енергия. Сърцето ми е в "Локо". Опитвам да давам най-доброто за тези момчета и се надявам, че всеки ще направи същото."

Временният наставник на ЦСКА Даниел Моралес коментира: "Играчите показаха достойно поведение, но се оказа тежко. Видях малко креативност. Отборът се опита да играе на добро ниво, да е по-атакуващ. Продължавам да казвам, че този отбор има голям потенциал и ще го видим от мач на мач да прогресира. Отборът игра в тяхната половина, но нямахме тази агресия да завършим атаки. Когато противникът прави грешки, трябва да сме убийци в такива ситуации. Липсва агресия, но когато един отбор играе в нисък блок, трябва да сме доста добре в играта без топка. Малко ни липсва това. Не беше толкова добре, колкото в последните два кръга. Не мисля, че лошият терен трябва да е оправдание. Отборът трябва да се подготви за условията. Когато седнеш да ядеш мусака, ядеш мусака. Няма друго за ядене. Жалко е, че има лошо състояние на терените. Когато има нужда от Даниел Моралес в този отбор, винаги ще съм на линия. ЦСКА ми даде всичко като треньор. Работя тук от 2016, с едно прекъсване. Сега ръководството си решава."

Протестен транспарант срещу ръководството на "Локомотив" на трибуните на ст. "Христо Бонев".
СПОРТАЛ Протестен транспарант срещу ръководството на "Локомотив" на трибуните на ст. "Христо Бонев".
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЦСКА, Даниел Моралес, Локомотив Пловдив, Душан Косич

Още новини по темата

Стадионът на "Локомотив" (Пд) вече ще носи името на Христо Бонев
18 Септ. 2026

ЦСКА се доближи плътно зад "Левски"
16 Септ. 2026

БФС посочи вратаря на "Ботев" (Пд) като провокатор в дербито
16 Септ. 2026

"Ботев" реши до почивката дербито на Пловдив
13 Септ. 2026

ЦСКА излезе на второ място след обрат
12 Септ. 2026

ЦСКА обвини БФС в преднамереност
11 Септ. 2026

"Левски" получи тежка санкция за дербито срещу "Лудогорец"
10 Септ. 2026

Христо Янев остава в ЦСКА, но не като треньор
10 Септ. 2026

ЦСКА разби "Левски" и взе Суперкупата
09 Септ. 2026

Треньорът Христо Янев напуска ЦСКА
08 Септ. 2026

Бивш играч на "Локо" (Пд) и "Ботев" (Вр) почина след мач
06 Септ. 2026

Безгрешният "Левски" дръпна със 7 точки на върха
05 Септ. 2026

"ЦСКА 1948" излезе начело в Първа лига
28 Авг. 2026

Стремежът на ЦСКА към чудо завърши с ново фиаско
27 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки