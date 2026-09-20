ЦСКА пропусна в Пловдив да оглави Първа лига

ЦСКА имаше шанс да излезе начело в класирането на Първа лига, но го пропусна. "Червените" завършиха 1:1 при гостуването си срещу "Локомотив" (Пд) в мач от Х кръг. Така носителят на Купата и Суперкупата на България събра 24 точки и остана на втора позиция на 1 точка зад лидера "Левски", който е и с мач по-малко.

При това домакините, които са на 12-то място в класирането, поведоха. В 10-ата минута капитанът Парвизджон Умарбаев откри, след като получи пас с пета от Доминик Бурбан. ЦСКА бързо изравни. В 18-ата минута Йоанис Питас отбеляза петото си попадение в шампионата този сезон, след като засече с глава центриране на Пастор.

Гостите упражниха силен натиск в търсене на победата. Вратарят на "Локомотив" Боян Милосавлйевич спаси удари на Жан-Филип Гбамен, Стефано Сенси и Жоел Зварц. Вместо това обаче "Локомотив" за малко не вкара, след като в 58-ата минута венецуелският защитник Адриан Кова улучи напречната греда.

Това беше първи мач на стадиона, откакто той носи името "Христо Бонев", но преди двубоя имаше голямо напрежение от страна на феновете на домакините, които се опитаха да саботират началото на срещата като знак на протест срещу собственика на клуба Христо Крушарски. Привържениците бяха блокирали входа към стадиона, за да не може да влезе автобусът с отбора на ЦСКА. Вратите също така бяха заключени с катинар, та се наложи полицията да търси клещи, за да осигури достъпа. От ЦСКА пък се оплакаха от трагичното състояние на терена на стадиона.

Локомотив Пловдив - ЦСКА 1:1 /репортаж/ Date: 20-09-2026 ,Watch the Game Highlights from PFC Lokomotiv Plovdiv vs. PFC CSKA Sofia, 09/20/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: PFC Lokomotiv Plovdiv, TeamB: PFC CSKA Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Локомотив Пловдив - ЦСКА 1:1 /репортаж/ Date: 20-09-2026 ,Watch the Game Highlights from PFC Lokomotiv Plovdiv vs. PFC CSKA Sofia, 09/20/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: PFC Lokomotiv Plovdiv, TeamB: PFC CSKA Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: ,

ОТЗИВИ

Треньорът на "Локомотив" Душан Косич каза след равенството: "Изиграхме добър мач. Момчетата бяха мотивирани, дефанзивно бяхме близо до това, което искаме, не им позволихме много. В офанзивната част имаме проблеми, имахме някои възможности, но нямаме достатъчно увереност. Ще вземем това равенство като нещо, което да развием. Ние знаехме, че те имат страхотни центрирания. Всеки мач има по една или две такива ситуации, в които закъсняваме. Това центриране беше феноменално, трудно е да му попречиш. Говорихме преди мача, че не трябва да позволяваме такива центрирания. Вкарахме много енергия в този мач. Имахме някои възможности в края, но може би този резултат е честен. Всяко семейство има проблеми, така и "Локомотив". Моето желание е това да не става по време на мача. Надявам се да намерим решение. Трябва да се изслушваме и да знаем как да се разбираме. Надявам се всичко да е наред за "Локомотив". Всеки мач от днес нататък ще бъде много тежък. Трябва да печелим точки. Мач след мач имаме повече качество и енергия. Сърцето ми е в "Локо". Опитвам да давам най-доброто за тези момчета и се надявам, че всеки ще направи същото."

Временният наставник на ЦСКА Даниел Моралес коментира: "Играчите показаха достойно поведение, но се оказа тежко. Видях малко креативност. Отборът се опита да играе на добро ниво, да е по-атакуващ. Продължавам да казвам, че този отбор има голям потенциал и ще го видим от мач на мач да прогресира. Отборът игра в тяхната половина, но нямахме тази агресия да завършим атаки. Когато противникът прави грешки, трябва да сме убийци в такива ситуации. Липсва агресия, но когато един отбор играе в нисък блок, трябва да сме доста добре в играта без топка. Малко ни липсва това. Не беше толкова добре, колкото в последните два кръга. Не мисля, че лошият терен трябва да е оправдание. Отборът трябва да се подготви за условията. Когато седнеш да ядеш мусака, ядеш мусака. Няма друго за ядене. Жалко е, че има лошо състояние на терените. Когато има нужда от Даниел Моралес в този отбор, винаги ще съм на линия. ЦСКА ми даде всичко като треньор. Работя тук от 2016, с едно прекъсване. Сега ръководството си решава."