Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Стадионът на "Локомотив" (Пд) вече ще носи името на Христо Бонев

Решението беше гласувано от Общинския съвет в Пловдив

Днес, 17:25
Христо Бонев получи честта приживе стадионът на любимия му "Локомотив" да носи неговото име.
БГНЕС
Христо Бонев получи честта приживе стадионът на любимия му "Локомотив" да носи неговото име.

Стадионът на "Локомотив" (Пд) вече ще носи името на най-голямата клубна легенда в историята - Христо Бонев. Решението бе прието днес от Общинския съвет в Пловдив. Това е поредното признание за знаменития футболист и треньор, след като той вече е почетен президент на клуба, а е и почетен гражданин на Пловдив.

"От днес името "Христо Бонев" ще остане завинаги свързано и с дома на "Локомотив" - мястото, на което поколения локомотивци са преживявали своите най-големи футболни моменти. Това е огромно признание за човека, оставил трайна следа в историята на клуба и в спортния живот на България! Щастливи сме, че това става в годината, в която честваме 100 години! Стадион "Христо Бонев" - име, достойно за историята на "Локомотив" и българския футбол!", обявиха от клуба. 

Христо Бонев, известен във футболните среди като Зума, играе три пъти през кариерата си за "Локомотив" - от 1963 до 1967, от 1968 до 1979 и от 1982 до 1984 г. През това време записва 418 мача и 186 гола и става вицешампион през 1973 г., както и два пъти печели бронзови медали в първенството (1969, 1974).

Като треньор също води три пъти любимия си клуб - от 1983 до 1985 г. (в края на този престой вкарва "Локомотив" в А група), от 1987 до 1988 и през 2010 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Локомотив Пловдив, Христо Бонев, Пловдив

Още новини по темата

БФС посочи вратаря на "Ботев" (Пд) като провокатор в дербито
16 Септ. 2026

"Ботев" реши до почивката дербито на Пловдив
13 Септ. 2026

Бивш играч на "Локо" (Пд) и "Ботев" (Вр) почина след мач
06 Септ. 2026

"ЦСКА 1948" излезе начело в Първа лига
28 Авг. 2026

Само соченият за лидер на "Кръв и чест" остава в ареста
25 Авг. 2026

Майка на момче от групата в Пловдив разказа за бездействието на МВР
12 Авг. 2026

Съдът освободи и двамата младежи, арестувани за побоя над непалци

12 Авг. 2026

Момчета от групата за убийството в Пловдив пребили чужденци
11 Авг. 2026

Само момичетата от обвинените за убийството в Пловдив обжалват ареста си
11 Авг. 2026

Демерджиев се закани на "изродите, които нормализират варварството"
11 Авг. 2026

"Левски" удължи победната си серия с 2:0 над "Локо" (Пд)
07 Авг. 2026

Съдия разкри зловещи подробности от гаврите на непълнолетните в Пловдив
07 Авг. 2026

Непълнолетни са подмамили и пребили до смърт мъж в Пловдив
06 Авг. 2026

Лекарската ОПГ от Пловдив била от семеен тип
04 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки