Стадионът на "Локомотив" (Пд) вече ще носи името на Христо Бонев

Стадионът на "Локомотив" (Пд) вече ще носи името на най-голямата клубна легенда в историята - Христо Бонев. Решението бе прието днес от Общинския съвет в Пловдив. Това е поредното признание за знаменития футболист и треньор, след като той вече е почетен президент на клуба, а е и почетен гражданин на Пловдив.

"От днес името "Христо Бонев" ще остане завинаги свързано и с дома на "Локомотив" - мястото, на което поколения локомотивци са преживявали своите най-големи футболни моменти. Това е огромно признание за човека, оставил трайна следа в историята на клуба и в спортния живот на България! Щастливи сме, че това става в годината, в която честваме 100 години! Стадион "Христо Бонев" - име, достойно за историята на "Локомотив" и българския футбол!", обявиха от клуба.

Христо Бонев, известен във футболните среди като Зума, играе три пъти през кариерата си за "Локомотив" - от 1963 до 1967, от 1968 до 1979 и от 1982 до 1984 г. През това време записва 418 мача и 186 гола и става вицешампион през 1973 г., както и два пъти печели бронзови медали в първенството (1969, 1974).

Като треньор също води три пъти любимия си клуб - от 1983 до 1985 г. (в края на този престой вкарва "Локомотив" в А група), от 1987 до 1988 и през 2010 г.