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Само соченият за лидер на "Кръв и чест" остава в ареста

Окръжният съд в Пловдив потвърди мерките за неотклонение, наложени на тримата обвиняеми

Днес, 15:10
Тримата обвиняеми пред съда - Теодор Велев, Ивайло Велев, Ивайло Колев.
БГНЕС
Тримата обвиняеми пред съда - Теодор Велев, Ивайло Велев, Ивайло Колев.

Окръжният съд в Пловдив потвърди определението на Районния съд и остави в ареста обявения за лидер на пловдивския клон на организацията "Кръв и чест" - Ивайло Колев. Бащата и синът - Ивелин и Теодор Велеви, са освободени под парична гаранция от по 1000 и 800 евро, предаде БТА. Тримата бяха сред 18-те арестувани при акция на ДАНС и МВР в неонацисткия клуб срещу Младежкия хълм в Пловдив. Впоследствие 15 от задържаните бяха освободени, а Ивайло Колев и баща и син Велеви получиха обвинения.

Прокуратурата обвини Колев за проповядване към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или сексуална ориентация, а Ивелин Велев и синът му бяха обвинени за негови помагачи, които са агитирали и търсили нови членове на организацията – предимно младежи.

Окръжният съд се произнесе по мерките на тримата по жалба на Колев, както и по протест на прокуратурата срещу пускането на баща и син Велеви. 

Прокурор Галина Андреева пледира, че че членовете на клуба са около 40-50 души. Според данни на държавното обвинение групата осъществявала масова агитация на младото поколение, като Теодор Велев е водил избрани от него младежи. По думите на Андреева клубът е създаден от Колев открито да бъде насаждана вражда, да бъдат привличани хора и да се отправят призиви за насилие, предимно срещу чужденци и хора от различни малцинства. Тя припомни нападението над непалски граждани, в което според прокуратурата участва 18-годишният Велев. В залата прокурорът коментира, че заради близостта на клуба до Младежкия хълм, където след побой от непълнолетни почина 37-годишният Георги Кузев, групата се е притеснявала от проверки на полицията. "Членовете са били притеснени, че престъплението е извършено до тяхното свърталище и че могат да попаднат в полезрението на полицията отново", посочи Андреева.

Тя заяви още, че именно в нощта на задържането е била организирана среща с адвокат, който да даде съвет как да се държат при евентуален контакт с органите на реда. 

Прокурорката говори и за „опасна приемственост“ между баща и син. По думите ѝ Теодор Велев, въпреки младата си възраст, активно се включвал в привличането на други млади хора, които да слушат речи и да участват в дейността на организацията. „Има опасна приемственост, при която идеологията се предава от баща на син“, заяви прокурорът.

Според съда от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за съзнателно насаждане на омраза и нетърпимост. Магистратите обърнаха внимание и на насочването на подобни послания към млади хора, при които липсата на житейски опит и стабилна ценностна основа може да ги направи по-податливи на влияние. Съдът прие, че по отношение на Колев има данни за висока степен на обществена опасност и че оставането му в ареста е необходимо и с оглед недопускане на въздействие върху хода на разследването, предава Нова тв.

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Ключови думи:

Кръв и чест, Пловдив, Георги Кузев

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