ДАНС арестува 18 души при акция срещу неонацистка група в Пловдив

18 души са задържани при акция на полицията и ДАНС срещу неонацистка група в Пловдив, съобщи тази сутрин директорът на местната полиция Васил Костадинов. Снощи БНТ предаде за 16 задържани. Разбито е свърталището на групата. На мястото има нацистки символи и знаци.

Помещението се намира в центъра на Пловдив, близо до гарата и Младежкия хълм. Заведението е функционирало като частен клуб с лимитиран достъп и е работило от години. Един от задържаните го е държал под наем.

Акцията е част от обявената от органите на реда акция срещу неонацистки групи и фашистки организации.

Васил Костадинов отхвърли предварителната информация, че лицата са в пряка връзка с убийството на Младежкия хълм. Има само един непълнолетен младеж, който е на 17 години. Сред арестуваните има и 3 момичета. В групата е и един от двамата младежи, които са нападнали непалци в Пловдив.Те бяха пуснати под гаранция в средата на седмицата.

По време на операцията на място е пристигнал и адвокат на пълнолетния младеж, свързан с побоя над непалските граждани. Според полицията адвокатът първоначално е давал по телефона указания да не се оказва съдействие на разследващите и да не бъдат отваряни заключени помещения. Впоследствие адвокатът е присъствал при процесуалните действия по претърсване и изземване, като обстоятелствата са отразени в протокола.

Акцията се проведе в частен клуб, който се свързва с националистическото движение "Кръв и чест", каза комисар Костадинов.

Стана ясно още, че помещението е попадало в полезрението на полицията и преди. През ноември 2023 г. там също е била извършена проверка, при която са открити свастики и други подобни материали. По случая е било образувано производство, което впоследствие е прекратено.

По данни на полицията групата се събира в помещението периодично от около две години.

Организацията е от международната неонацистка мрежа, възникнала около крайнодясната музикална сцена.

Основана е във Великобритания през 1987 г. от Иън Стюарт Доналдсън, вокалист на неонацистката група Skrewdriver. Името идва от нацисткия лозунг „Blut und Ehre“ („Кръв и чест“) на Хитлерюгенд. Мрежата се разпространява чрез национални и регионални подразделения в Европа и извън нея, като важна част от дейността ѝ исторически са концерти, музикални издания, пропаганда и изграждане на международни контакти между неонацистки среди.

Особено важна е връзката с Combat 18 (C18) — организация, възникнала във Великобритания през 1992 г. и обичайно описвана като въоръженото или бойното крило на Blood & Honour. Числото 18 кодира инициалите A.H. — първата и осмата буква от латинската азбука, т.е. Adolf Hitler. C18 пропагандира т.нар. „leaderless resistance“ — автономни малки клетки или отделни екстремисти да действат без централизирани заповеди.

Това е една от причините властите в редица държави да разглеждат мрежата като значително повече от субкултура. Blood & Honour е забранена в Германия от 2000 г., а германското подразделение на Combat 18 — от 2020 г. Германските власти съобщават и за опити структурите да продължат да действат след забраните; през април 2026 г.

Има и връзки с тежко политическо насилие. Германската Федерална агенция за политическо образование посочва например, че активисти на Blood & Honour са били сред хората, подпомагали терористичната групировка NSU (Nationalsozialistischer Untergrund). Combat 18 от своя страна е свързвана с насилие и терористична идеология в различни европейски държави.

За България има документирана употреба на символиката на Blood & Honour/Combat 18 и сведения за българска сцена и международни контакти. Например Bellingcat има документиран графит на Combat 18 в София от 2018 г.