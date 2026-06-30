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Кабинетът смята да върне Пламен Тончев като шеф на ДАНС

30 Юни 2026
Пламен Тончев
БГНЕС
Пламен Тончев

Министерският съвет предложи на Народното събрание да избере Пламен Тончев за председател на ДАНС. Тончев вече беше назначен за шеф на агенцията през 2021 г. с указ на Румен Радев, който тогава бе президент.

През май м.г. по време на управлението на ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН, подкрепено от ДПС-НН на Делян Пеевски, Тончев претърпя на практика понижение - беше избран от парламента за председател на Комисията по досиетата, а Деньо Денев стана председател на ДАНС. Денев често бе определян за човека на Делян Пеевски в агенцията. Радев обаче отказа да подпише указа за назначаването на Денев. През октомври същата година  ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-НН прокараха промени в Закона за ДАНС, с които лишиха Румен Радев от влияние върху агенцията. До онзи момент шефът на ДАНС се утвърждаваше от държавния глава с указ. След промените в закона той се избира от Народното събрание по предложение на правителството, а президентският указ отпадна.

 На 8 май т.г. правителството на Румен Радев определи Станчо Станчен за заместник-председател на ДАНС и реши той да изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на титуляр.

Нещо повече - сега депутатите на премиера Румен Радев решиха да закрият Комисията по досиетата през закона за държавния бюджет, с което отвориха пътя на Тончев към ДАНС. Предвижда се зам.-министър председателят без портфейл Иво Христов "в срок до 15 септември 2026 г. да разработи предложение за нормативни промени за закриване на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и преминаване на дейността ѝ към Държавна агенция "Архиви". 

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Ключови думи:

Пламен Тончев, ДАНС

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