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ЦСКА излезе на второ място след обрат

"Червените" спечелиха с 4:1 срещу "Арда" в първия мач под ръководството на Даниел Моралес

12 Септ. 2026
Халфът на ЦСКА Стефано Сенси (№8) е грабнал топката, след като е изравнил от дузпа срещу "Арда" и е поставил началото на обрата за ЦСКА.
БГНЕС
Халфът на ЦСКА Стефано Сенси (№8) е грабнал топката, след като е изравнил от дузпа срещу "Арда" и е поставил началото на обрата за ЦСКА.

ЦСКА спечели с 4:1 домакинството си срещу "Арда" от IX кръг на Първа лига. С днешната победа "червените" излязоха поне за два дни на второ място в класирането, след като вече имат 22 точки и изпревариха "Лудогорец" (20). Разградчани ще завършат кръга в понеделник, когато приемат "Септември".

До успеха тази вечер на ст. "Васил Левски" се стигна след обрат. Гостите от Кърджали откриха още във 2-ата мин., когато Бирсент Карагарен засече с глава центриране отдясно на Станислав Иванов.

ЦСКА изравни в 41-ата минута от дузпа, откъдена след консултация с VAR заради влизане на халфа на "Арда" Доминик Янков срещу Йоанис Питас. Наказателният удар бе вкаран от Стефано Сенси.

Пълният обрат стана факт след почивката. Лео Перейра отбеляза за 2:1 в 48-ата минута. След това бяха точни Жоел Цварц в 54-ата и Йоанис Питас в 72-ата от дузпа (за грубо нарушение на Лъчезар Котев срещу Мохамед Брахими).

Това беше първа победа за ЦСКА под ръководството на временния треньор Даниел Моралес и общо шеста от началото на първенството. Така "червените" завършиха по успешен начин седмицата, след като в сряда победиха и "Левски" с 4:2 в мача за Суперкупата на България.

ЦСКА - Арда 4:1 /репортаж/
Date: 12-09-2026 ,Watch the Game Highlights from PFC CSKA Sofia vs. Arda, 09/12/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: PFC CSKA Sofia, TeamB: Arda, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters:
vbox7.com

ОТЗИВИ

Треньорът на "Арда" Александър Тунчев имаше претенции към съдийството: "Започнахме добре мача. Първата минута отбелязахме. Имаше още една-две ситуации за втори гол. След 20-25 минута приехме ЦСКА прекалено в собствената половина, не можехме да задържаме топката. Успявахме все пак да неутрализираме противника, но това, което допускаме, са елементарните грешки и головете. Визирам дузпата. Имаме секунди, двама-трима не могат да се разберат кой да изчисти. Не съм гледал първата дузпа, но това, което ми прави впечатление, е, че дават много свобода на съдиите. Интерпретират както им е удобно. Има много ситуации, които може да покажем, че на нас дават жълти картони, на противника не. Съдията не ни е виновен, просто са такива правилата."

Временният наставник на ЦСКА Даниел Моралес каза: "Не съм променил много неща. Мачът не започна по най-добрия начин. От една безобидна ситуация ни вкараха гол. Нямахме добра организация. Имахме няколко проблема в защита. Казах на момчетата, че трябва да намерим точния момент. Поведението и отношението на ЦСКА в този мач спечелиха мача. Това е ДНК-то на този отбор. Радвам се за всички тези момчетата. Направиха добър мач. Ключовият момент е, че отборът знаеше какво иска."

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Ключови думи:

ЦСКА, Арда Кърджали, Даниел Моралес, Александър Тунчев

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