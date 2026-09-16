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ЦСКА се доближи плътно зад "Левски"

Това стана след победа над водения от Любослав Пенев "Локомотив 1929" (Сф)

16 Септ. 2026
Бразилският нападател на "Локомотив 1929" (Сф) Кауе Карузо (вляво) се опитва да спре атака на сънародника си от ЦСКА Лео Перейра по време на днешния мач.
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Бразилският нападател на "Локомотив 1929" (Сф) Кауе Карузо (вляво) се опитва да спре атака на сънародника си от ЦСКА Лео Перейра по време на днешния мач.

ЦСКА излезе на второ място в класирането, доближавайки се само на 2 точки от лидера "Левски" (25 т.). Това стана след победа с 2:0 над "Локомотив 1929" (Сф) в отложен мач от VI кръг в Първа лига. Преди мача феновете на ЦСКА показаха уважението си към борещия се с тежко заболяване треньор на съперника Любослав Пенев и направиха зрелищна хореография, издигайки огромен транспарант с неговия лик и надпис "Несломим!"

Носителят на Купата и Суперкупата на България бе по-добрият отбор на терена през цялото време на стадион "Надежда" и реши мача с голове в двете части. В 37-ата минута Джеймс Ето'о откри резултата, вкарвайки отбита топка. В 84-ата минута нидерландският нападател Жоел Цварц удвои, вкарвайки осмия си шампионатен гол в първенството, като поведе още в голмайсторската класация. Три минути преди това италианецът Стефано Сенси също можеше да вкара, но би слабо с глава от 2-3 метра и вратарят на "Локомотив 1929" (Сф) Мартин Величков спаси. 

В първата минута на добавеното време капитанът на домакините Красимир Станоев улучи напречната греда, но в крайна сметка тимът му не успя да вкара гол и след петата си загуба за сезона е на предпоследно място с 4 т. Толкова има и последният - "Дунав".

Локомотив София - ЦСКА 0:2 /репортаж/
Date: 16-09-2026 ,Watch the Game Highlights from Lokomotiv Sofia vs. PFC CSKA Sofia, 09/16/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Lokomotiv Sofia, TeamB: PFC CSKA Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters:
vbox7.com

 

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Ключови думи:

ЦСКА, Локомотив 1929 София, Даниел Моралес, Любослав Пенев

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