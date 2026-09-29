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ЦСКА подписа договор с Гиздол само за 9 месеца

Оставането му след това е обвързано с постигнатите резултати

Днес, 15:48
ЦСКА представи официално новия си треньор Маркус Гиздол.
CSKA.BG
ЦСКА представи официално новия си треньор Маркус Гиздол.

ЦСКА потвърди днес, че Маркус Гиздол е новият треньор на отбора. Интересното е, че на 57-годишния германец е предложен краткосрочен договор - до приключването на сезон 2026/27, т.е. само за 9 месеца (до края на юни 2027 г.). След това има опция за подновяване, но тя ще е обвързана с постигнатите от Гиздол резултати начело на тима.

При представянето е акцентирано, че германският специалист е водил отбори в Бундеслигата - "Хофенхайм", "Хамбургер" и "Кьолн", а в "Шалке 04" е бил асистент първо на Ралф Рангник, а след това на Хууб Стевенс. Бил е още начело на руския "Локомотив" (Москва) и турските "Самсунспор" и "Кайзериспор".

В екипа на Маркус Гиздол в ЦСКА влиза Райнер Видмайер, който е бил асистент също в германските "Херта", "Щутгарт", "Хофенхайм" и "Шалке 04", както и швейцарските "Санкт Гален" и "Грасхопър". За кратко води и първите отбори на "Херта" и "Гройтер Фюрт". Ясен е и друг от помощниците - Якоб Браун, а екипът ще бъде допълнен с още двама специалисти.

Гиздол ще бъде представен пред медиите в следващите дни, а официалният му дебют ще бъде на 11 октомври в дербито срещу "ЦСКА 1948" от XI кръг на Първа лига.

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Ключови думи:

ЦСКА, Маркус Гиздол

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