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"Левски" остана втори след грешка в Кърджали

Шампионите дори трябва да се радват на точката след слабата си игра срещу "Арда"

Днес, 21:42
Армстронг Око-Флекс от "Левски" се ослушва, докато зад гърба му футболистите на "Арда" се радват на гола си по време на днешния мач.
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Армстронг Око-Флекс от "Левски" се ослушва, докато зад гърба му футболистите на "Арда" се радват на гола си по време на днешния мач.

"Левски" завърши 1:1 в гостуването си срещу "Арда" и остана на второ място в класирането след приключването на XII кръг в Първа лига. След този мач шампионите имат 29 точки и остават на 1 точка след ЦСКА. Все пак "сините" са и с мач по-малко, но пък той е срещу третия - "Лудогорец" (26 т.).

За "Левски" притеснителното е не толкова загубата на две точки, колкото слабата игра. Столичани дори трябва да се радват, че стигнаха до равенството. Още във втората минута халфът на домакините Бирсент Карагарен улучи напречната греда с далечен шут. В 23-ата минута юношата на "Левски" Преслав Бачев откри резултата за "Арда", след като засече пас отляво на национала Димитър Велковски.

До почивката тимът на "Левски" не успя да отговори адекватно и даже не създаде чисто положение. "Сините" все пак се разиграха след почивката и в 62-ата минута испанецът Алекс Сентейес вкара първия си гол за тима. След това шампионите поеха контрол над играта, но трудно стигаха до вратата на "Арда". Все пак в допълнителното време "Левски" стигна до две чисти ситуации. И в двата случая обаче вратарят на домакините Анатоли Господинов се намеси - срещу излезлия сам срещу него Рейналдо и при последвалия удар на Мехди Мубарик.

Арда - Левски 1:1 /репортаж/
Арда - Левски 1:1 /репортаж/
vbox7.com

ОТЗИВИ

След края треньорът на "Арда" Александър Тунчев заяви: "Справедлив резултат. Както ние през първото полувреме на няколко прехода можехме да отбележим и втори гол, така през второто "Левски" създаде няколко ситуации. Като цяло съм доволен от отбора, особено в защита. Справяхме се по доста добър начин. Затваряхме подстъпите към нашата врата, не позволявахме на футболистите на "Левски" с подавания да разсичат между линиите и така да излизат директно срещу нашите защитници, нашата врата. Ясно е, че на моменти изпитвахме трудности, но като цяло съм доволен."

Наставникът на "Левски" Хулио Веласкес този път бе критичен към отбора си: "Труден мач. Не се представихме добре. Не харесах генерално представянето на отбора. В някои моменти се справихме, вкарвахме динамика, но в други не успяхме да спазваме това, което искахме да направим. Не бяхме постоянни в 90-те минути. Понякога намирахме пространствата, но атакувахме без идея. През първото полувреме повече се защитавахме. "Арда" се представи много добре. Преходите им бяха много добри. Създадохме няколко положения в края на мача, можехме да спечелим. Понякога разбирахме кога са нашите моменти, понякога - не. Ако не играеш добре 90 минути, е трудно. За играчите не е лесно с тези мачове през седмицата, но това не е извинение. Важно е да останем позитивни след всичко това. След важна победа в Европа трябва да можеш да покажеш същия модел и характер, за да спечелиш още веднъж. Трябва да започнем по друг начин след първия съдийски сигнал. Отговорникът, когато не стигаме до трите точки, съм аз."

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