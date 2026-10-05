УЕФА наказа сурово АЕК заради "Левски"

Дисциплинарната комисия на УЕФА е взела предвид жалбата на "Левски" за реванша с АЕК от плейофите за Шампионската лига, загубен от "сините" с 0:4. Тогава от софийския клуб се оплакаха от "грубо, насилствено, унизително и дискриминационно" отношение към феновете на отбора, включително и от страна на гръцката полиция. Бяха съобщени и други проблеми.

Заради това на АЕК е наложена крупна глоба - 45 000 евро. Най-голямата част от тази санкция (20 000 евро) е за блокиране на пътища за преминаване на публика, 18 000 евро са за използване на лазер срещу играчи на "Левски", 5000 са за неосигурена безопасност на отбора и феновете на "Левски", а 2000 евро са за използване на пиротехника.

Но и "Левски" не се размина без санкции. Те са заради проблеми с организацията по охраната и поведението на публиката по време на нулевото равенство между двата отбора в първия мач. Българският клуб ще трябва да плати почти 23 000 евро. По-точно 22 625, като голямата част от тази сума (16 000) е за блокиране на пътеки и изходи. Другите 6625 евро са за хвърлени премети. Тук не са взети предвид оплакванията на публиката на АЕК, че в София гръцките фенове са били обиждани.