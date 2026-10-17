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"Левски" ще бъде без трима за мача си в Ловеч

В момента мислим само за "Спартак" (Плевен) и нищо друго, увери Хулио Веласкес

Днес, 12:46
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес слуша въпрос на репортер на пресконференцията преди утрешния мач срещу "Спартак" (Плевен) от 1/16-финалите за Купата на България.
Левски
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес слуша въпрос на репортер на пресконференцията преди утрешния мач срещу "Спартак" (Плевен) от 1/16-финалите за Купата на България.

Трима от футболистите на "Левски" няма да пътуват за Ловеч, където утре отборът ще гостува срещу втородивизионния "Спартак" (Плевен) в мач от 1/16-финалите за Купата на България. Мустафа Сангаре се възстановява успешно от разтежение и вероятно ще е готов за гостуването срещу "Арда" на 27 октомври от XII кръг на Първа лига. Радослав Кирилов вече тренира с отбора и съвсем скоро също ще е на линия за игра. Третият контузен е младежкият национал Асен Митков. Добрата новина е, че Акрам Бурас вече е излекувал травмата си, която го държа извън игра почти два месеца, и ще попадне в групата за утрешния двубой.

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес ще направи със сигурност промени в състава, предвид мача в четвъртък срещу НЕК "Ниймеген" в Лига Европа и предстоящото гостуване на 22 октомври срещу "Виктория" (Пилзен) в същия турнир. Но мислите в отбора ще са насочени изцяло към отбора на "Спартак" (Плевен).

"Гледаме какво предстои в момента. Имаме уважение към турнира и към опонента. Наясно сме, че фокусът ни трябва да е върху утрешния мач, за да се представим добре и да спечелим. Трябва да знаем срещу кой съперник се изправяме, кои са неговите силни и слаби страни. Първата стъпка към добро представяне утре беше вчерашната тренировка. Отборът беше изключително концентриран и фокусиран, футболистите направиха добра тренировка. Това за мен е важно, защото ми харесва да гледам как реагират футболистите на различните предизвикателства, които предлагат различните турнири. Цялата ни концентрация трябва да е към сегашния съперник", каза още испанският треньор.

Двубоят между "Спартак" (Плевен) и "Левски" е утре от 18:00 ч. и ще бъде предаван пряко по Диема спорт. Главен рефер ще бъде Станимир Тренчев.

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