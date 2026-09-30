"Левски" е №8 в света по контрол на играта и противниците

СПОРТАЛ Доминирането в основни компоненти на играта осигури на "Левски" титлата през миналия сезон, а сега и лидерската позиция в настоящия шампионат.

"Левски" е сред 10-те отбора с най-добри показатели в цял свят по отношение на контролирането на играта по време на мач от началото на сезона. Изводът е от най-новия анализ на Международния център за спортни изследвания (CIES). В него отборите в 68 първенства от всички континенти (без Африка) са подредени по специален индекс, който чрез обобщение на 27 показателя показва готовността и умението на всеки един тим да диктува играта. Данните са от началото на сезона до 24 септември.

Индексът на "Левски" е 89.6, което го поставя на осмо място сред всички изследвани клубове. Първи е "Байерн" с абсолютен индекс 100, следват "Барселона" (97.1), "Брага" (93.7), "Будьо/Глимт" (92.5), "Пари Сен Жермен" (91.7), испанският втородивизионен "Кастийон" (91), а точно пред "Левски" е тимът от Серия Б "Кремонезе" (89.7). Веднага след българския шампион пък е шведският "Хамарби" с 88.7.

Съответно и превъзходството на "сините" в Първа лига в това отношение е много красноречиво. Следващият по индекс на контрол на играта в първенството ни е "Арда" със 71.5, пред ЦСКА с 64.5, "Лудогорец" с 59.8 и др. На последно място пък е "Славия" (32), а наблизо са пловдивският "Ботев" (42.5) и врачанският "Ботев" (44.3).

"Левски" е №1 у нас и по два от трите други детайлно проучени индекси. Коефициентът за пресиране на шампионите е 94, като отново подгласници са "Арда" (87) и ЦСКА (76). Най-назад по отношение на пресата са в "Спартак 1918" (Вн) с индекс 31.

Показателят за контрол, включващ най-вече владеенето на топката, отново поставя най-напред "Левски" - 87. И тук следва "Арда" (63), но трети е "Лудогорец" (58). На опашката по отношение на владеенето са "Славия" (27) и "Спартак 1918" (30).

Варненци обаче най-изненадващо са първи по показателя за игра в нападение, отразяващ нивото на отборно присъствие в атакуващата зона. Индексът на "Спартак 1918" за заемане на пространство в чуждата половина е 72, докато на "Левски" е 70. Трети е "Черно море" с 58. Последен е "Славия" с индекс 30.