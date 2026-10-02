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"Левски" вече е начисто с НАП

Новият собственик Атанас Бостанджиев погаси дълговете към държавата три месеца предсрочно

02 Окт. 2026
Новият собственик на "Левски" Атанас Бостанджиев показва намерение да изчисти всички задължения, които досега пречеха на клуба.
БГНЕС
Новият собственик на "Левски" Атанас Бостанджиев показва намерение да изчисти всички задължения, които досега пречеха на клуба.

"Левски" успя да се пребори в една от най-трудните си битки през последните години - да изчисти задълженията си към държавата. Днес от клуба обявиха, че вече са се разплатили изцяло към НАП и това е станало три месеца преди изтичането на споразумението за разсрочено плащане от 28 декември 2023 г.

"По силата му бяха разсрочени публични задължения в размер на 3 880 420,91 евро (7 589 443,63 лева), в това число главница в размер на 1 861 091,42 евро (3 639 978,43 лева) и лихви в размер на 2 019 329,49 евро (3 949 465,20 лева). Клубът погаси предсрочно дължимата към НАП главница още през април 2024 г., а лихвите се погасяваха на месечни вноски по 112 484,21 евро (220 000 лева). Политиката на финансова дисциплина, следвана от ръководството на "Левски" през последните няколко години, както и успешното представяне на представителния отбор на клуба в турнирите на УЕФА позволиха предсрочното погасяване на цялото задължение на 01.10.2026 г.", обявиха днес от клуба.

Битката бе голяма, тъй като през лятото на 2020 г., когато Наско Сираков стана собственик на клуба, се разбра, че задълженията към НАП възлизат на над 11.5 лв. В началото голяма помощ оказаха феновете, които даряваха пари на клуба, за да го спасят от фалит. Това днес бе отчетено и от "Левски", въпреки че предсрочното разплащане се дължи на решение и средства на новия краен собственик Атанас Бостанджиев.

"Изплащането на главницата и лихвите стана възможно и благодарение на неоценимата финансова подкрепа на най-верните сини привърженици: както чрез директни дарения по сметките на клуба, така и чрез участието им в маркетинговите инициативи, абонаментните и членските кампании и многократно разпродадените стадиони. Въпреки че в началото задачата изглеждаше изключително предизвикателна, днес можем да заявим с удовлетворение и гордост, че положените усилия са напълно оправдани", написаха от "Левски".

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Ключови думи:

Левски, НАП, Атанас Бостанджиев

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