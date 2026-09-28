НАП-София затваря офиса си в "Красно село"

Закриването на офис "Красно село" е част от оптимизацията, обясняват от НАП.

Националната агенция за приходите съобщи, че от 1 октомври офисът "Красно село" в София се закрива. Клиентите на прекратеното звено ще бъдат пренасочени към офис "Витоша".

Вливането на "Красно село" във "Витоша" е част от оптимизацията на НАП. Целта е по-добро обслужване на фирми и граждани и по-рационално използване на сградния фонд, поясняват от приходната агенция.

От съобщението не се разбира ще има ли съкращения на персонал (и какви, ако има) и какво ще стане след 1 октомври с помещенията, заемани от офис "Красно село".

Регистрациите на физическите и юридическите лица ще бъдат прехвърлени служебно от НАП. От идния месец те могат да използват услугите на приходната агенция в преструктурирания офис „Витоша“ на адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” № 215.

НАП припомня: