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НАП подсеща по мейла за "неточни" данъчни декларации

Данните могат да се поправят еднократно до 30 септември

Днес, 21:06

Ако видите в пощата си мейл от НАП, не се стряскайте - вероятно приходната агенция е открила някакво несъответствие  между данните, постъпили при нея, и попълненото от вас в годишната данъчната декларация. Няма нищо притеснително - пропускът (грешката) може да бъде поправен без никакви последствия само с подаване на т. нар. коригираща декларация. Но това трябва да се случи в оставащите няколко дни до края на месеца - срокът за доброволен "поправителен" е 30 септември. 

Най-често причината за разминаването е в забравени приходи от продажба на вещи в интернет, хонорари, получени пари от фонд "Земеделие" и др., посочват от приходната агенция. 

Физическите лица могат да проверят и да коригират декларираните си данни  чрез електронната услуга „Предварително попълнена данъчна декларация“, достъпна с ПИК или електронен подпис, припомнят от НАП.

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Ключови думи:

НАП, данъчни декларации

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