НАП подсеща по мейла за "неточни" данъчни декларации

Ако видите в пощата си мейл от НАП, не се стряскайте - вероятно приходната агенция е открила някакво несъответствие между данните, постъпили при нея, и попълненото от вас в годишната данъчната декларация. Няма нищо притеснително - пропускът (грешката) може да бъде поправен без никакви последствия само с подаване на т. нар. коригираща декларация. Но това трябва да се случи в оставащите няколко дни до края на месеца - срокът за доброволен "поправителен" е 30 септември.

Най-често причината за разминаването е в забравени приходи от продажба на вещи в интернет, хонорари, получени пари от фонд "Земеделие" и др., посочват от приходната агенция.

Физическите лица могат да проверят и да коригират декларираните си данни чрез електронната услуга „Предварително попълнена данъчна декларация“, достъпна с ПИК или електронен подпис, припомнят от НАП.