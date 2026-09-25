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Румъния и НАП запорираха всичко на българи с открадната самоличност

На мъж и жена е обяснено, че като собственици на румънски холдинг са длъжници, а те нищо не знаят

Днес, 11:27
Делян Жечев твърди, че не.е стъпвал в Румъния
Скрийншот видео Нова тв
Делян Жечев твърди, че не.е стъпвал в Румъния

Двама българи се оказаха с пълни запори на имущество, сметки, автомобили за дълг от 1,2 млн.евро в Румъния след кражба на самоличност. Историята разказва пред Нова тв 31-годишният Делян Жечев и жена, която иска да запази анонимност.

Жечев установява, че всичко му е блокирано, когато отива да си вземе закуска и му е отказано плащане с банкова карта. 

След справка първо с клиентското обслужване на банката му казали, че има запор заради големи задължения в Румъния. "Пишеше, че дължа, грубо казано, 1 280 000 евро. Така разбрах, че съм въвлечен в нещо доста голямо", казва още Жечев.

"Научих шокиращата новина, че съм съдружник в някакъв холдинг и притежавам 25% дял. Дори и в момента гледам документите и не мога да разбера въобще за какво става въпрос", разказва потърпевшата жена.

В края на юли тя и Делян Жечев - и двамата от София, разбират, че в продължение на години по документи са оглавявали румънски холдинг. Дружеството е със седалище в Тимишоара и има дългове за милиони. Делян е осъден да плати близо 1 280 000 евро от тях, а неговата съдружничка се води съдлъжник. Двамата твърдят, че личните им данни са откраднати, не са чували името на фирмата и не са упълномощавали никого да ги представлява.

"Абсолютен трилър. През 2015 г. на мое име е сложено предприятие, тип холдинг, което има задължения. И са ме направили управител", твърди Делян, който по същото време бил студент в Англия. "Точно завършвах първата си година в университет в Англия. Завършил съм в Университета на Гринуич, в Лондон. След справка с НАП разбрах, че имам запор на сметката, в която са спестяванията ми. Наложен е запор и на личния ми автомобил, което е цялото ми имущество", допълва той.

Потърпевшата жена твърди, че никога не е чувала името на въпросния холдинг, нито е участвала в каквато и да е фирма. Била е в Букурещ на еднодневна екскурзия преди години. А Делян е категоричен, че "кракът му не е стъпвал в Румъния" и дори транзитно не е преминавал през северната ни съседка.

За Делян всичко започва през лятото на 2013 г., когато забравя портфейла си в такси в столичния квартал „Люлин“. "Излязох от колата, затворих вратата, проверих си джобовете, както правя винаги, и осъзнах, че портфейлът ми не е у мен. Тръгнах след таксито, тичах, но не успях да го настигна. На другия ден се свързах с шофьора. Той каза, че преровил колата, но нищо не е намерил", разказва Делян, която тогава е на 18 години.

В портфейла е и личната му карта. Още на следващия ден съобщава в полицията и от 8 август 2013 г. тя е обявена за невалидна. Това потвърждават и от МВР в отговор на запитване на NOVA.

Две години по-късно обаче - през 2015 г., от документите става ясно, че с вече невалидната лична карта Делян е вписан като притежател на 75% от дружествените дялове на румънския холдинг. Останалите 25% са записани на българката. От четири години тя живее със семейството си в Лондон, където със съпруга си работят в пералня.

"Холдингът се състои от седем подфирми с различни дейности - ресторанти, автомивки. Видях, че цитираната лична карта е тази, която обявих за изгубена през 2013 г.", твърди Жечев.

На въпрос има ли някакво предположение откъде може да са изтекли личните ѝ данни, потърпевшата отговоря: "Единственото, за което се сещам, е, че във времето ми се е налагало да тегля бързи кредити, които впоследствие не съм успявала да обслужвам. Най-вероятно по някакъв начин оттам са изтекли данни. Но дали е така - не знам". 

След години Окръжният съд в Тимишоара постановява Жечев да отговаря с личното си имущество за задълженията на дружеството от близо 1 милион и 280 хиляди евро. Румънските данъчни власти търсят съдействие от НАП. Следва запор на банковата сметка на Делян, както и на автомобила му.

Сега, за да разбере кой е действал от негово име и как се е оказал длъжник за милиони, Делян подава жалби до Софийската градска и Европейската прокуратура. "С разпореждане на наблюдаващия прокурор на националната полиция е възложена проверка по тази преписка", казва говорителят на прокуратурата Николай Николаев и обяснява, че се надява на съдействие от румънските власти.

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Ключови думи:

самоличност, кражба на лични данни, НАП, запори

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