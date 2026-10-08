Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

КУПА НА БЪЛГАРИЯ, 1/16-ФИНАЛИ - РЕЗУЛТАТИ И ПРОГРАМА

Днес, 16:52
БГНЕС

16 октомври (петък)

"Нефтохимик 1962" - "ЦСКА 1948" 0:4

"Янтра"- "Локомотив" (Пд) 19:00 ч.
(по Диема спорт)
 
17 октомври (събота)

"Вихрен" - "Локомотив 1929" (Сф)  12:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Локомотив" (ГО) - "Септември" (Сф) 15:00 ч.

"Академик" (Св) - "Славия" 15:00 ч.

"Рилски спортист" - "Дунав" 15:00 ч.

"Марек" - "Черно море" 15:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Пирин 22" (Бл) - "Хебър" 15:00 ч.

"Берое" - "Лудогорец" 18:00 ч.
(по Диема спорт)
 
18 октомври (неделя)

"Черноморец 1919" (Бс) - "Ботев" (Пд)  12:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Спартак" (Пд) - "Арда" 15:00 ч.

"Фратрия" - "Ботев" (Вр) 15:00 ч.

"Несебър" - ЦСКА 15:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Спартак" (Пл) - "Левски" 18:00 ч.
(по Диема спорт)
 
19 октомври (понеделник)

"Добруджа" - "Монтана"  18:00 ч.

"Етър" - "Спартак 1918" (Вн)  19:00 ч.
(по Диема спорт)

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Още новини по темата

"ЦСКА 1948" пръв достигна до 1/8-финалите за Купата на България
16 Окт. 2026
"Левски" и ЦСКА ще имат лек старт за Купата на България
23 Септ. 2026
ЦСКА изстрада Купата на България и спаси сезона си
20 Май 2026
КУПА НА БЪЛГАРИЯ, 1/2-ФИНАЛИ, РЕВАНШИ - РЕЗУЛТАТИ (видео репортажи)
30 Апр. 2026
ЦСКА досъсипа сезона на "Лудогорец"
29 Апр. 2026
БФС смени реферите за реванша утре под натиска на ЦСКА
28 Апр. 2026
"Локомотив" (Пд) докосва осмия си финал за Купата
22 Апр. 2026
КУПА НА БЪЛГАРИЯ, 1/2-ФИНАЛИ, ПЪРВИ СРЕЩИ - РЕЗУЛТАТИ (видео репортажи)
22 Апр. 2026
Фаворитите за купата се паднаха един срещу друг на 1/2-финалите
18 Февр. 2026
"Локомотив" спечели атрактивната и нервна битка за Пловдив
12 Февр. 2026
КУПА НА БЪЛГАРИЯ, 1/4-ФИНАЛИ - ПРОГРАМА И РЕЗУЛТАТИ (видео репортажи)
12 Февр. 2026
"Левски" се прости с втори трофей заради "Лудогорец"
11 Февр. 2026
ЦСКА елиминира "ЦСКА 1948"
10 Февр. 2026
"Нефтохимик" спря сензацията от Разлог и вдигна 6-а Купа на България
18 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 200 "наши десни" осигуриха снимки на Гюров в безрадостен град
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки