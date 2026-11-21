Нападателят на "Левски" Мустафа Сангаре ще трябва да претърпи операция. Лошата новина съобщи днес треньорът на отбора Хулио Веласкес. 27-годишният малийски нападател страда от контузия още от пролетта, като през този сезон е записал само 6 мача, в които е вкарал 1 гол.

"Мустафа Сангаре е контузен и има вероятност да трябва да се подложи на операция. Трябва да разреши проблема, който има с коляното, възможно най-скоро. Със сигурност искам да отлича неговото себераздаване и желанието му да тренира и да даде всичко от себе си. Почти невъзможно е, защото коляното му се възпаляваше", обясни Веласкес. Той няма да разчита още на Радослав Кирилов и Сержиньо, които още се възстановяват, но вече са близко до завръщане в игра.

Акрам Бурас и Асен Митков обаче вече са здрави и ще попаднат в групата за утрешното домакинство срещу "Локомотив 1929" (Сф) от XV кръг на Първа лига. Под въпрос е Стивън Стоянчов заради стомашно неразположение, като за него ще се реши в деня на мача.

Веласкес увери, че загубата с 0:3 от ЦСКА в предишния кръг няма да се отрази на представянето на "Левски". "Ако нашата мотивация зависи от една загуба или една победа бихме били на грешния път. Нашата мотивация във всеки един момент е максималната, защото трябва да бъде по този начин. За мен това след загуба да правим трагедия просто не трябва да се случва. Не е здравословно. Много ме заболя от тази загуба, но не може да разруши моят фокус върху това какво направиха футболистите", обясни Веласкес и увери, че отборът му е крайно мотивиран да спечели предстоящия мач. Преди срещата стана ясно, че "Левски" е прекратил по взаимно съгласие договора на камерунския защитник Оливер Камдем.

Двубоят между "Левски" и "Локомотив 1929" (Сф) е утре от 15:30 ч. и ще бъде предаван пряко по Диема спорт. Главен рефер ще е Георги Давидов.