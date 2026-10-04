Верстапен взе 72-ра победа в F1 след тропическа буря

ЕПА/БГНЕС Макс Верстапен се разхожда усмихнат, скрит под чадър в минутите преди началото на "Гран при" на Бахрейн в малайзийската столица Куала Лумпур.

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен спечели първата си победа от началото на сезона във Формула 1. Нидерландският ас на "Ред Бул" триумфира в състезанието за "Гран при" на Бахрейн, проведено в Малайзия, и записа своя общо 72-ри успех в най-комерсиалния автомобилен спорт.

Лудия Макс е на трето място във вечната ранглиста, на 19 победи зад втория Михаел Шумахер (91) и на 34 зад лидера Люис Хамилтън (106). Реално това беше второ поредно спечелено състезание от Верстапен на пистата "Сепанг" след 2017 г., когато се проведе последното издание на "Гран при" на Малайзия.

Днес стартът в Куала Лумпур беше забавен с час и половина заради тропическа буря, която удари столицата непосредствено преди надпреварата. При първия опит за начало зад кола зад сигурност доста болиди спряха на трасето и това доведе до ново забавяне, но в крайна сметка всички пилоти успяха да участват в 16-ия кръг от сезон 2026.

Самото състезание предложи множество битки и две излизания на сейфтикар. Втори и трети финишираха Андреа Кими Антонели ("Мерцедес") и Люис Хамилтън ("Ферари"), които се качиха заедно с Макс Верстапен на подиума.

Топ 5 допълниха Шарл Льоклер с другата кола на "Ферари" и Исак Хаджар с втория "Ред Бул". В зоната на точките след маратонската битка влязоха още Оскар Пиастри ("Макларън"), Лиъм Лоусън ("Рейсинг Булс"), Фернандо Алонсо ("Астън Мартин"), Ландо Норис ("Макларън") и стартиралият последен Арвид Линдблад ("Рейсинг Булс").

Малко преди финала отпадна движещият се трети Джордж Ръсел заради повреда във втория автомобил на "Мерцедес". Той остава втори в генералното класиране с актива си от 236 т., а съотборникът му Антонели увеличи аванса си на върха, където вече има 320 т. При оставащи 7 кръга до края трети е Хамилтън с 214 т.

Следващото състезание е за "Гран при" на Сингапур другата неделя (11 октомври).