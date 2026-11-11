РБ тества Цолов още веднъж в болид от Формула 1

Никола Цолов ще участва за втори път тази година в тест с болид от Формула 1. Това съобщи специализираното онлайн издание RacingNews365.com, позовавайки се на свои източници в отбора на "Ред Бул".

19-годишният българин, който този сезон кара за тима на "Кампос Рейсинг" във Формула 2, ще бъде днес и утре на унгарската писта "Хунгароринг". На емблематичното съоръжение край Будапеща тийнейджърът от София отново ще седне в миналогодишната кола на "Рейсинг Булс".

"Този тест може да се окаже ключов в битката между Цолов и Лиъм Лоусън за титулярно място във втория тим на "червените бикове" за сезон 2027", коментират анализаторите.

Никола вече направи един тест с модела VCARB 02 от 2025 г. - на пистата "Имола" в Италия в края на август. На 30 октомври пък Българския лъв дебютира в официална сесия от Формула 1, заемайки мястото именно на Лоусън в първата свободна тренировка преди "Гран при" на Мексико сити. В нея нашият пилот се представи отлично, класирайки се 12-и с пасив от едва 126 хилядни спрямо другия състезател на РБ - Арвид Линдблад.