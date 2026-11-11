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РБ тества Цолов още веднъж в болид от Формула 1

Българският пилот ще кара два дни миналогодишния VCARB 02 на "Хунгароринг"

Днес, 08:39
Никола Цолов познава колата VCARB 02 на "Рейсинг Булс" от летния тест на "Имола".
БГНЕС архив
Никола Цолов познава колата VCARB 02 на "Рейсинг Булс" от летния тест на "Имола".

Никола Цолов ще участва за втори път тази година в тест с болид от Формула 1. Това съобщи специализираното онлайн издание RacingNews365.com, позовавайки се на свои източници в отбора на "Ред Бул".

19-годишният българин, който този сезон кара за тима на "Кампос Рейсинг" във Формула 2, ще бъде днес и утре на унгарската писта "Хунгароринг". На емблематичното съоръжение край Будапеща тийнейджърът от София отново ще седне в миналогодишната кола на "Рейсинг Булс".

"Този тест може да се окаже ключов в битката между Цолов и Лиъм Лоусън за титулярно място във втория тим на "червените бикове" за сезон 2027", коментират анализаторите.

Никола вече направи един тест с модела VCARB 02 от 2025 г. - на пистата "Имола" в Италия в края на август. На 30 октомври пък Българския лъв дебютира в официална сесия от Формула 1, заемайки мястото именно на Лоусън в първата свободна тренировка преди "Гран при" на Мексико сити. В нея нашият пилот се представи отлично, класирайки се 12-и с пасив от едва 126 хилядни спрямо другия състезател на РБ - Арвид Линдблад.

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