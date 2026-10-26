Антонели резервира титлата във Формула 1

Андреа Кими Антонели спечели девета победа от 18 старта през сезона във Формула 1 и на практика си осигури титлата в най-комерсиалния автомобилен спорт. 20-годишният пилот на "Мерцедес" триумфира в надпреварата за "Гран при" на САЩ на "Пистата на Америките" в Остин, Тексас, и се нуждае от още 2 точки в оставащите пет състезания в календара, за да стане най-младият световен шампион в историята.
Италианският феномен имаше шанс да подпечата трофея и още на американска земя, но се нуждаеше от развитие извън собствения си контрол. Самият Кими направи, каквото се искаше от него - тръгна от полпозишън и запази лидерството до края, след като заложи на стратегия с едно спиране в бокса. Шарл Льоклер с "Ферари" и Макс Верстапен с "Ред Бул" направиха по две смени на гуми и допълнителното спиране им коства твърде много време.
Two points in it to seal the Title for Kimi 🫨👀#F1 #USGP pic.twitter.com/pnkeANxJyY— Formula 1 (@F1) 25 октомври 2026 г.
При минаването покрай карирания флаг Антонели имаше аванс от цели 13 сек. пред Льоклер, а подиума оформи Верстапен с изоставане от 17,4 сек. спрямо победителя. Люис Хамилтън с другия болид на "Ферари" пресече финала четвърти и това беше единият фактор, който не позволи на италианеца да спечели титлата още в Остин.
Другият беше, че съотборникът му в "Мерцедес" Джордж Ръсел също завърши в зоната на точките, класирайки се осми. Останалите в Топ 10 бяха все още действащият шампион Ландо Норис ("Макларън") на пета позиция, Исак Хаджар ("Ред Бул") на шеста, Оскар Пиастри ("Макларън") на седма, Лиъм Лоусън ("Рейсинг Булс") на девета и Пиер Гасли ("Алпин") на десета.
One. Step. Away. 🚶#F1 #USGP pic.twitter.com/aQjkNtsucK— Formula 1 (@F1) 26 октомври 2026 г.
На върха в генералното класиране Андреа Кими Антонели има 365 т. и преднина от 123 пред Ръсел и 124 пред Хамилтън. За да беше станал шампион в Тексас, той трябваше да отвори разлика от поне 125 пункта.
При конструкторите "Мерцедес" премина границата от 600 точки, като събра 607 от началото на сезона. Втори е тимът на "Ферари" с 474 т., а третото място делят "Ред Бул" и "Макларън" с по 355 т.
Следващият старт е тази неделя (1 ноември) за "Гран при" на Мексико.