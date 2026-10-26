Антонели резервира титлата във Формула 1

ЕПА/БГНЕС Болидът на Андреа Кими Антонели профучава през старт-финалната права по време на състезанието за "Гран при" на САЩ.

Андреа Кими Антонели спечели девета победа от 18 старта през сезона във Формула 1 и на практика си осигури титлата в най-комерсиалния автомобилен спорт. 20-годишният пилот на "Мерцедес" триумфира в надпреварата за "Гран при" на САЩ на "Пистата на Америките" в Остин, Тексас, и се нуждае от още 2 точки в оставащите пет състезания в календара, за да стане най-младият световен шампион в историята.

Италианският феномен имаше шанс да подпечата трофея и още на американска земя, но се нуждаеше от развитие извън собствения си контрол. Самият Кими направи, каквото се искаше от него - тръгна от полпозишън и запази лидерството до края, след като заложи на стратегия с едно спиране в бокса. Шарл Льоклер с "Ферари" и Макс Верстапен с "Ред Бул" направиха по две смени на гуми и допълнителното спиране им коства твърде много време.

При минаването покрай карирания флаг Антонели имаше аванс от цели 13 сек. пред Льоклер, а подиума оформи Верстапен с изоставане от 17,4 сек. спрямо победителя. Люис Хамилтън с другия болид на "Ферари" пресече финала четвърти и това беше единият фактор, който не позволи на италианеца да спечели титлата още в Остин.

Другият беше, че съотборникът му в "Мерцедес" Джордж Ръсел също завърши в зоната на точките, класирайки се осми. Останалите в Топ 10 бяха все още действащият шампион Ландо Норис ("Макларън") на пета позиция, Исак Хаджар ("Ред Бул") на шеста, Оскар Пиастри ("Макларън") на седма, Лиъм Лоусън ("Рейсинг Булс") на девета и Пиер Гасли ("Алпин") на десета.

На върха в генералното класиране Андреа Кими Антонели има 365 т. и преднина от 123 пред Ръсел и 124 пред Хамилтън. За да беше станал шампион в Тексас, той трябваше да отвори разлика от поне 125 пункта.

При конструкторите "Мерцедес" премина границата от 600 точки, като събра 607 от началото на сезона. Втори е тимът на "Ферари" с 474 т., а третото място делят "Ред Бул" и "Макларън" с по 355 т.

Следващият старт е тази неделя (1 ноември) за "Гран при" на Мексико.

Формула 1: Гран При на САЩ /награждаване/ Андрея Кимина Тунели спечели деветата си победа в Гран При на Щатите, отбелязвайки 50% от спечелените състезания за този сезон. Този успех го позиционира като основен претендент за световната титла във Формула 1, която Италия не е печелила от 1953 г. Екип Формула 1: Гран При на САЩ /награждаване/ Андрея Кимина Тунели спечели деветата си победа в Гран При на Щатите, отбелязвайки 50% от спечелените състезания за този сезон. Този успех го позиционира като основен претендент за световната титла във Формула 1, която Италия не е печелила от 1953 г. Екип