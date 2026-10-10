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Верстапен спечели първия си спринт за 2026 г.

Нидерландецът ликува във второ поредно състезание от Формула 1

Днес, 13:42
Макс Верстапен се изкачи на 5-а позиция в генералното класиране, само на точка от 4-тото място.
ЕПА/БГНЕС
Макс Верстапен се изкачи на 5-а позиция в генералното класиране, само на точка от 4-тото място.

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен спечели своята първа победа в спринт от началото на сезона във Формула 1. Нидерландският ас на "Ред Бул" триумфира в дъждовната къса надпревара в Сингапур. Стартът на уличното трасе "Марина Бей" беше забавен с около 30 минути заради порой, който удари азиатския град държава малко преди оригиналния начален час.

За Лудия Макс това е изобщо първи успех в Сингапур и втори пореден след победата му за "Гран при" на Бахрейн в Малайзия миналата неделя. Днес зад Верстапен финишираха съотборниците във "Ферари" Люис Хамилтън и Шарл Льоклер, които допълниха призовата тройка.

Четвърти се нареди лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели. 19-годишният суперталант на "Мерцедес" се възползва от множество инциденти, за да прогресира с четири места спрямо осмата си позиция на старта.

В зоната на точките в Топ 8 влязоха още Лиъм Лоусън ("Рейсинг Булс"), Оливър Беърман ("Хаас"), Нико Хюлкенберг ("Ауди") и Ландо Норис ("Макларън"), който обаче е много вероятно да бъде наказан за предизвикването на инцидент със съотборника си Оскар Пиастри в последната обиколка. Двете коли на "Макларън" се движеха 4-та и 5-а, когато се стигна до контакт помежду им.

Преди утрешното основно състезание за "Гран при" на Сингапур Антонели има 325 т. на върха в генералното класиране и води с 89 пред съотборника си Джордж Ръсел (236 т.) и със 104 пред третия Хамилтън (221 т.). Верстапен вече е пети с актив от 196 т., непосредствено зад Льоклер със 197 т.

 

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