Формула 1 отива в Африка за първи път от 1993 г.

ЕПА/БГНЕС Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън беше един от първите, приветствали намерението за включването на Африка в първенството на F1.

След 37-годишна пауза Африка отново ще влезе в календара на Формула 1. Собствениците на най-комерсиалния автомобилен спорт и правителството на Руанда са постигнали споразумение източноафриканската държава да организира "Гран при" през 2030 и 2031 г, съобщиха местни източници.

Новината все още не е потвърдена от международната федерация (FIA), но се очаква в началото на следващата седмица да се проведе пресконференция в руандийската столица Кигали. Според източници от FIA на нея ще присъстват и представители на Катар, които "подкрепят проекта".

Че разговорите са във финалната си фаза, разкриха и двама от асовете в F1 - темата коментираха 7-кратният световен шампион Люис Хамилтън и 4-кратният носител на титлата Макс Верстапен.

"Още няма нищо официално, но се вълнувам, това е чудесно - каза сър Люис. - Формула 1 в Африка... Определено това ще е страхотна крачка напред за спорта ни!"

Лудия Макс пък заяви: "Бях в Руанда през 2024-та за чудесна церемония (б. р. - тогава там му беше връчена шампионската купа) и останах за няколко дни. Страната е много запалена по спорта, а и този континент има нужда от поне едно състезание."

Идеята е така да бъде продължена глобалната експанзия на Формула 1, която в момента се простира на пет от шестте обитаеми континента - състезания има в Европа, Азия, Австралия, Северна и Южна Америка. За последен път старт на Черния континент имаше през 1993 г., когато част от шампионата беше "Гран при" на Южна Африка.