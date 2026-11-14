Пет страни от ЕС ще пращат бежанци в Руанда

Австрия, Германия, Гърция, Дания и Нидерландия се готвят да обявят във Виена в понеделник споразумение с Руанда за създаването на пилотен център за отхвърлени мигранти, съобщи Politico, като се позова на трима души, запознати със схемата. Центърът е предназначен за хора, които са изчерпали всички възможности за законно пребиваване в Европейския съюз и са получили отказ.

Петте държави първоначално заявиха, че ще сключат първите такива споразумения през 2026 г. и ще ги пуснат в действие през следващата година. В Руанда ще бъдат пращани само хора, за които има окончателно решение за отказ и те ще стоят там, докато държавите уреждат връщането им в страните по произход.

Според дипломатически източници на Франс прес центърът ще започне като пилотен проект с около 100 души, като всяка от петте държави вероятно ще изпраща около по 20 мигранти. Разглежданите места включват транзитния център в Гашора, на около 60 км от столицата Кигали. Там от 2019 г. са настанявани мигранти, блокирани в Либия. Разговорите с Руанда водят и представители на ЕС.

Делегати на петте държави посетиха Руанда през септември, а от Кигали потвърдиха, че преговорите продължават. Говорителката на руандийското правителство Йоланд Маколо каза пред местно радио, че страната иска да бъде част от решението на глобален проблем. Остава неясно какво ще получи Руанда в замяна.

Правната основа е новият регламент на ЕС за връщането, договорен през юни между държавите членки и Европейския парламент. Той за първи път позволява споразумения с трети страни за такива центрове, но изисква от тях да спазват международните стандарти за правата на човека и принципа за забрана на връщането на хора там, където ги грозят преследване или сериозна вреда.

Идеята за прехвърляне на мигранти в Руанда не е нова. Върховният съд на Обединеното кралство обяви през 2023 г. за незаконен плана на консервативното правителство да изпраща там търсещи убежище. Дания прие през 2021 г. закон, който позволява прехвърляне на търсещите убежище извън Европа, и подписа меморандум с Руанда, но първоначалният план беше замразен.

Този план има критици. Нидерландската евродепутатка Анна Строленберг, която е посетила Руанда в рамките на проучвателна мисия, нарече инициативата "голяма грешка". Заедно с колегата си Тинеке Стрик тя се противопоставя на центровете заради опасения за правата на човека.