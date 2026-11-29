Осигурилият си предсрочно титлата във Формула 1 Андреа Кими Антонели спечели Гран При на Катар и записа своята победа №10 през сезона и в кариерата си въобще.
На пистата "Лусаил" край Доха италианският пилот на "Мерцедес" се възползва от проблемите на съотборника си Джордж Ръсел, който водеше до вторите влизания в бокса. Точно тогава обаче отчупени парчета от пода на болида на британеца доведоха до по-бавен питстоп и Антонели излезе начело, за да затвори състезанието.
В крайна сметка шампионът затвори 57-те обиколки с аванс от 31.476 сек. пред Ръсел, а трети на финала пристигна Оскар Пиастри с "Макларън". В зоната на точките (Топ 10) влязоха още Макс Верстапен ("Ред Бул"), Ландо Норис ("Макларън"), пилотите а "Ферари" Люис Хамилтън и Шарл Льоклер, Исак Хаджар ("Ред Бул"), Лиъм Лоусън (РБ) и Габриел Бортолето ("Ауди").
THE POINTS SCORERS IN QATAR 🇶🇦#F1 #QatarGP pic.twitter.com/dorqIhEfUj— Formula 1 (@F1) 29 ноември 2026 г.
Кръг преди края на шампионата най-младият световен шампион във Формула 1 има 427 т. Макс Верстапен с четвъртото си място си осигури за втора поредна година завършване втори, като има 316. Спор има за третото място. За него днес Ръсел изпревари Хамилтън, но разликата е малка (282:275 т.) и всичко ще се реши в последното състезание.
А то е идната неделя - за Гран при на Абу Даби, на пистата "Яс Марина".