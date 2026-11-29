Никола Цолов бе споходен от голям малшанс, който го отдалечи от битката за световната тита във Формула 2. 19-годишният пилот на "Кампос" влезе в предпоследното състезание - в Катар, като основен фаворит, но в края му се озова на 6 точки след ирландеца Алекс Дън.
На пистата "Лусайл" край Доха Цолов стартира от седма позиция и се движеше безоблачно в колоната. Точно бе направил своето спирането в бокса в седмата обиколка, когато състезанието бе неутрализирано заради катастрофа на мексиканеца Рафаел Виягомес ("Ван Амерсфоорт").
🚨 SAFETY CAR 🚨— Formula 2 (@Formula2) 29 ноември 2026 г.
Villagomez finds the barriers ❌
Some of the front runners make their stops before the Safety Car is called... a major reshuffle in the order! 🤯#F2 #QatarGP | LAP 7/32 pic.twitter.com/ObMD8qJvgX
Същевременно основният му съперник за титлата - Алекс Дън ("Родин") все още бе на пистата, направи своя стоп след неутрализацията и практически поведе, прескачайки и третия претендент за трофея - италианеца Габриеле Мини (DAMS), който мина през бокса заедно с Цолов.
След рестарта Българския лъв се озова едва 16-и и с отлично каране и добри маневри стигна до шестото място. То му донесе обаче едва 8 точки за генералното класиране. Същевременно Дън не изпусна златния си шанс и финишира първи, като взе максималните 25 т., заличи пасива си от 12 след Цолов и му поведе с 6 в битката за титлата.
ALEX GETS IT DUNNE IN LUSAIL 🏆— Formula 2 (@Formula2) 29 ноември 2026 г.
The Irishman secures victory in the Qatar Feature Race to take the lead of the championship 👏🇮🇪#F2 #QatarGP pic.twitter.com/6plaB8YgZi
Преди българина финишираха още мексиканският му съотборник му Ноел Леон, Оливер Гьоте (Гер, MP), Ритомо Мията (Яп, "Хайтек") и Габриеле Мини.
Така следващия последен уикенд - в Абу Даби, Алекс Дън излезе лидер с актив от 219 т. Никола Цоов има 213, а Мини - 207. Всеки от тримата пилоти има реален шанс да стане шампион, защото на пистата "Яс Марина" ще има и спринтово състезание, и основно, като максимумът точки, който може да се спечели е 35 (10+25).