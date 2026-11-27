Никола Цолов заяви, че ще опита да се наслади на последните два кръга за сезона във Формула 2, защото не знае кога отново ще му се отдаде възможност да кара в състезание. Българския лъв е основен претендент за титлата, тъй като лидерът Рафаел Камара, който има 200 т., със 7 повече от Цолов, премина в тима на "Хаас" от F1.

Пред сайта на Формула 2 българинът говори преди уикенда за Гран при на Катар и коментира факта, че от последното състезание - в Баку, са изминали вече 62 дни.

"Мина много, така че това тук се усеща като ново начало. Имах възможност да си почина и, честно казано, ще опитам да се насладя на последните два кръга за сезона, защото просто не знам кога отново ще имам шанс да се състезавам. Да се насладя на факта, че се състезавам за световна титла, защото не знам кога това ще се случи отново - казва Цолов. - Моето бъдеще вече е подсигурено (б.р. - той бе избран за резервен пилот на "Ред Бул" във Формула 1 през другия сезон), така че не се чувствам под напрежение. Със сигурност ще се насладя и се радвам, че съм тук."

Цолов днес даде 7-о време в единствената свободна тренировка преди 13-ия кръг във Формула 2 - на пистата "Лусаил" в Доха. Той направи 17 обиколки в търсене на информация за предварително избраните настройки. Най-доброто време постигна Мартиниус Стенсхорн, а големите съперници на Никола в генералното класиране - Алекс Дън и Габриеле Мини, са съответно 13-ти и 10-ти.

🏁 FP CHEQUERED FLAG 🏁



TOP 10 👇



Stenshorne

Bennett

Beganovic

Villagomez

Leon

Maini

Tsolov 📸

Slater

Goethe

Mini#F2 #QatarGP pic.twitter.com/Ln2gwZudA4 — Formula 2 (@Formula2) 27 ноември 2026 г.

От 17:00 ч. днес е и квалификацията за състезанието. Преди нея Цолов коментира: "Тук квалификацията винаги е важна, но все пак има начини да изпреварваш и на състезанието. Стартовете също имат значение, особено в спринта с гумите с твърда смес. Той най-вероятно ще бъде по-хаотичен, но ще се върнем към нормалността в неделя със меките гуми".