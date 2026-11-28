Никола Цолов се изкачи само на две точки от върха в генералното класиране на Формула 2, след като завърши на 4-о място в спринта от предпоследния състезателен уикенд на световния шампионат - в Доха (Катар).

В квалификацията вчера пилотът на "Кампос" си извоюва четвърта стартова позиция и днес финишира на нея, като до последно водеше битка с мексиканския си съотборник Ноел Леон за място в призовата тройка. Не успя, но се доближи към целта - да стане шампион в F2.

След като лидерът Рафаел Камара премина в "Хаас" от F1 Цолов има за задача да стопи аванса на бразилеца от 7 точки на върха в класирането в оставащите два уикенда. С днешния спринт на пистата "Лусаил" 19-годишният българин си осигури 5. Така на върха в класирането все още е Камара с 207 т., а Българския лъв е с 205.

Никола освен това завърши и пред двамата си основни съперници за титлата. Третият - Алекс Дън ("Родин"), финишира пети, а четвъртият - Габриеле Мини (MP), пристигна седми. Затова българинът им се откъсна в класирането - Дън има 193 т., а Мини 165.

Иначе победата в днешния спринт спечели норвежецът Мартиниус Стенсхорн ("Родин"), който стартира от полпозишън. Втори завърши Джошуа Дюрксен ("Инвикта").

MAGIC MARTINIUS 🤯👏



Stenshorne dominates our 250th race under the lights in Qatar to secure victory in the Sprint 🏆#F2 #QatarGP pic.twitter.com/r3soCPaoFl — Formula 2 (@Formula2) 28 ноември 2026 г.

Утре от 14:00 ч. е и основното състезание за Гран при на Катар. Цолов ще стартира седми - мястото, на което се нареди във вчерашната квалификация. След това остава само последият кръг - на пистата "Яс Марина" в Абу Даби следващия уикенд.