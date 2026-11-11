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България потегли с разгром над Хърватия към Евробаскет 2027

Това е първа победа на женския ни отбор над хърватките от 21 години

11 Ноем. 2026
Борислава Христова търси с поглед на коя съотборничка да подаде, пазена от Андрияна Цвиткович (№10) и Ивана Дойкич
ФИБА
Борислава Христова търси с поглед на коя съотборничка да подаде, пазена от Андрияна Цвиткович (№10) и Ивана Дойкич

Баскетболният отбор на България потегли с убедителна победа във II фаза на квалификациите за Евробаскет 2027 за жени. В самоковската зала "Сам Елион" селекцията на треньора Таня Гатева разгроми с 91:74 Хърватия - първи успех над отбора на тази страна от 2005 г.

Хърватките поведоха в самото начало, но за последно бяха напред в резултата в 4:17 мин. - 13:11. След това българският тим наложи своята игра, отлично тръгна стрелбата за три точки и обратът бе налице. От този момент нататък нашите поддъжаха комфортен, предимно двуцифрен аванс, който стигна и до 15 (при 54:39 в 27-ата мин.), а в края на мача набъбна и до 18 (при 89:71).

В крайна сметка България спечели и четирите отдели части, като за това голям дял имаше великолепната стрелба отдалеч. Нашите отбелязаха 11 тройки от 29 опита (37.9% успеваемост), срещу 7 от 28 (25%) на хърватките. 

В индивидуален план изпъкнаха Борислава Христова и американският център с наш паспорт Кайла Хилсман. Христова завърши като реализатор №1 в мача с 28 т. (3 от 4 за тройка, 5 борби), а Хилсман добави 24 т. и 9 борби. С двуцифрен актив точки - по 11, са също Радостина Димитрова (4 борби) и Гергана Иванова. Карина Константинова пък завърши в подножието на "трипъл-дабъл", като допринесе с 9 т., 8 борби и 9 асистенции.

От хърватките се отличи Ивана Дойкич с 20 т. (6 асистенции), подпомогната донякъде и от Андрияна Цвиткович с 14 т. (4 борби).

След тази гръмка победа България поведе по точкова разлика в класирането на гр. J:

  отбор м.  поб.  заг.      т-р.   т.
1.  България 1 1 0     +17 2
2.  Испания 1 1 0     +2 2
3.  Чехия 1 0 1     -2 1
4.  Хърватия 1 0 1     -17 1

Вчера, в първия мач от групата, Испания победи трудно Чехия със 73:71 в Овиедо. 

Испанките са бронзови медалистки от световното първенство в Германия през септември, настоящи вицешампионки на Европа, както и 4-кратни европейски шампионки (1993, 2013, 2017, 2019 г.). Именно срещу тях е следващият мач на България - на 14 ноември, отново в Самоков.

Първите два отбора в крайното класиране на гр.J ще се класират за финалите на Евробаскет 2027, които ще са в Белгия, Литва, Филандия и Швеция между 16 и 27 юли.

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