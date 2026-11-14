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България загуби тежко от европейския вицешампион

Въпреки това баскетболният ни тим е втори в групата на квалификациите за Евробаскет 2027

Днес, 20:44
Гергана Иванова атакува коша на Испания, пазена от Маите Касорла.
Гергана Иванова атакува коша на Испания, пазена от Маите Касорла.

Баскетболният отбор на България загуби тежко втория си мач от II фаза на квалификациите за Евробаскет 2027 за жени. В самоковската зала "Сам Елион" избраничките на треньора Таня Гатева паднаха с 64:85 от едно от страшилищата в баскетбола на Стария континент  - европейския вицешампион Испания.

До почивката българският тим игра като равен с равен срещу 4-кратните №1 в Европа и през повечето време поддържаше аванс от 3-4 точки. Точно преди изтичането на първите 20 минути обаче той пропусна две поредни нападения, а испанките направиха 4 поредни точки и в крайна сметка се оттеглиха с аванс от 1 точка на полувремето (38:37).

След подновяването на играта бронзовите медалистки от световното първенство в Германия през септември започнаха с тройка на Мариона Ортис, после направиха и още една безответна атака и дръпнаха с 6 точки. Оттам нататък българският тим не успя да се противопостави, разликата в полза на гостите продължаваше да се трупа, мина през 14 (при 47:61) и 19 т. (при 56:75), за да достигне в края на мача до 21.

Най-резултатна за тима на България бе капитанът Борислава Христова с 15 т. (4 борби), а американският център Кайла Хилсман направи "дабъл-дабъл" с 13 т. и 11 борби под кошовете. С двуцифрен актив завършиха още Радостина Димитрова (11 т.) и Гергана Иванова (10 т.). 

За Испания изпъкна Лиана Мартин с 26 т., Ракел Карера добави 17 т., а Алба Торенс - 10.

След този мач България има победа и загуба в тези квалификации. В другия мач от групата Хърватия, която преди три дни бе победена със 17 т. разлика в Самоков, разгроми Чехия като гост с 82:69 и има същия актив като нашия тим. Заради победата в директния мач обаче България е на второ място във временното класиране на гр. J:

  отбор м.  поб.  заг.      т-р.   т.
1.  Испания 2 2 0     +23 4
2.  България 2 1 1     -4 3
3.  Хърватия 2 1 1     -4 3
4.  Чехия 2 0 2     -15 2

Следващият мач на българския отбор е след три дни, на 17 ноември - гостуване в Прага срещу Чехия. 

Първите два отбора в крайното класиране на гр.J ще се класират за финалите на Евробаскет 2027, които ще са в Белгия, Литва, Филандия и Швеция между 16 и 27 юли.

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