България загуби тежко от европейския вицешампион

Баскетболният отбор на България загуби тежко втория си мач от II фаза на квалификациите за Евробаскет 2027 за жени. В самоковската зала "Сам Елион" избраничките на треньора Таня Гатева паднаха с 64:85 от едно от страшилищата в баскетбола на Стария континент - европейския вицешампион Испания.

До почивката българският тим игра като равен с равен срещу 4-кратните №1 в Европа и през повечето време поддържаше аванс от 3-4 точки. Точно преди изтичането на първите 20 минути обаче той пропусна две поредни нападения, а испанките направиха 4 поредни точки и в крайна сметка се оттеглиха с аванс от 1 точка на полувремето (38:37).

След подновяването на играта бронзовите медалистки от световното първенство в Германия през септември започнаха с тройка на Мариона Ортис, после направиха и още една безответна атака и дръпнаха с 6 точки. Оттам нататък българският тим не успя да се противопостави, разликата в полза на гостите продължаваше да се трупа, мина през 14 (при 47:61) и 19 т. (при 56:75), за да достигне в края на мача до 21.

Най-резултатна за тима на България бе капитанът Борислава Христова с 15 т. (4 борби), а американският център Кайла Хилсман направи "дабъл-дабъл" с 13 т. и 11 борби под кошовете. С двуцифрен актив завършиха още Радостина Димитрова (11 т.) и Гергана Иванова (10 т.).

За Испания изпъкна Лиана Мартин с 26 т., Ракел Карера добави 17 т., а Алба Торенс - 10.

След този мач България има победа и загуба в тези квалификации. В другия мач от групата Хърватия, която преди три дни бе победена със 17 т. разлика в Самоков, разгроми Чехия като гост с 82:69 и има същия актив като нашия тим. Заради победата в директния мач обаче България е на второ място във временното класиране на гр. J:

отбор м. поб. заг. т-р. т. 1. Испания 2 2 0 +23 4 2. България 2 1 1 -4 3 3. Хърватия 2 1 1 -4 3 4. Чехия 2 0 2 -15 2

Следващият мач на българския отбор е след три дни, на 17 ноември - гостуване в Прага срещу Чехия.

Първите два отбора в крайното класиране на гр.J ще се класират за финалите на Евробаскет 2027, които ще са в Белгия, Литва, Филандия и Швеция между 16 и 27 юли.