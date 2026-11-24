Баскетболният национал Йордан Минчев премина в елитния италиански "Удине". Това обяви самият клуб късно снощи в социалните мрежи.

208-сантиметровото крило, което в момента е на лагер с А тима за европейската квалификация с Дания, досега беше в испанския "Манреса". Там той игра в по 7 мача в Евролигата (1.4 т. и 7 борби средно) и в Лига Ендеса (6.4 т., 6 борби и 1.1 асистенции).

Контрактът на Минчев с "Удине" е до края а сезона. В момента отборът е на 10-о място в италианската Серия А с баланс от 4 победи и 5 загуби.

28-годишният баскетболист е в списъка на селекционера Любомир Минчев за мача с Дания, който ще е в четвъртък в "Арена 8888". Двубоят е от предварителните квалификации за Евробастет 2009. До момента в гр.D нашият тим има победа над Румъния като гост със 103:86 и успех над датчаните до голяма степен ще го направи суперфаворит за първото място в групата, което класира директно за същинските квалификации.

По информация от баскетболната федерация половината места в най-голямата ни спортна зала вече са разпродадени за този мач, най-вече заради факта, че европейската суперзвезда Александър Везенков ще играе с екипа на България пред родна публика.