Мъжкият национален отбор по баскетбол на България постигна драматична и важна победа над Дания с 87:84 (28:26, 23:18, 20:25, 16:15) като домакин в зала "Арена 8888" в София във втория си двубой от група D във втория етап на предварителните квалификации за Евро 2029. Това беше първо домакинство за баскетболния ни тим в столицата след повече от 12 години.

Много силен мач изнесе най-добрият баскетболист в Европа Александър Везенков, за когото това беше втори двубой в рамките на 24 часа, след като снощи игра за клубния си тим "Олимпиакос" при победата над "Апоел" (Тел Авив) в Евролигата. Той бе най-резултен в мача и бе с основен принос за успеха ни - 27 точки, 6 борби и 3 асистенции. Именно Везенков направи решаващи намеси в защита и отбеляза важни три точки в атака (кош и наказателен удар) в последната минута, когато датчаните бяха повели. Но победата донесе Константин Тошков с тройка 28 секунди преди края. Последва пропуск за Дания в последната стрелба и това отприщи радостта на над 12 000 фенове по трибуните, които с мощната си подкрепа също допринесоха за успеха.

Тимът на селекционера Любомир Минчев водеше в резултата до почивката, която завърши при 51:44. Датчаните обаче поведоха в третата част (в момент, когато Везенков не бе в игра), както и в последните минути на четвъртата.

Следващият по резултатност в отбора ни бе Борислав Младенов (14 точки), а Йордан Минчев завърши с дабъл-дабъл (13 точки и 10 борби). За гостите се отличи Оскар Йоргенсен с 21 точки, от които седем тройки от 11 опита.

Това беше втори пореден успех на България от два мача, а Дания записа втора загуба. Следващият ни мач е домакинство срещу Румъния на 25 февруари 2027 г., а три дни по-късно е гостуването срещу Дания в последния ни двубой от групата. Победителят ще се класира за същинските квалификации, а останалите отбори се включват в трети етап на предварителните пресявки.

Двубоят беше изгледан в залата от президента Илияна Йотова, спортния министър Енчо Керязов и председателя на БОК Весела Лечева.

"Хубавото е, че победихме. За мен не играхме добре, но по-добре грозна победа, отколкото красива загуба, както винаги се казва. Нито в защита бяхме добре, нито в транзиция в защита. Позволихме доста точки да ни вкарат от тяхна бърза атака. Това до голяма степен им помогна да стоят в мача. Задачата ни е да запазим първото място, да не допускаме загуба и февруари окончателно да си изпълним целта", заяви Любомир Минчев след успеха.