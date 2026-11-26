ЕПА/БГНЕС Както и на игрите в Милано Кортина 2026 Благой Тодев се класира най-напред от българите на 20 км

Благой Тодев даде успешен старт на новия сезон за Световната купа на българския мъжки отбор по биатлон.

В първото състезание - индивидуалното на 20 км в Контиолахти (Фин), 25-годишният банскалия завърши на 21-во място и спечели 20 точки за генералното класиране. Тодев, който направи най-доброто класиране от мъжкия ни тим на олимпийските игри в Милано Кортина 2026 (22-ри именно на 20 км), допусна само две грешни стрелби - при първото и при последното влизане на стрелбището. Това му донесе 2 наказателни минути върху времето и той финишира с 3:30 мин. изоставане от сензационния победител Кембъл Райт (САЩ).

Така, след като през миналия сезон нито един наш биатлонист не успя да влезе в Топ 40 на 20 км и да спечели точки за СК, Благой Тодев го направи още с първия старт за 2026/27.

Другите ни трима представители останаха извън зоната на точките. Георги Джоргов остана в подножието на топ 40. Той бе с най-точен мерник от нашите, като не свали само една мишена, но с по-слабо ски бягане завърши на 53-то място. Владимир Илиев е 54-ти с 4 грешки, а Васил Зашев - 75-и с 5 грешки.

Кембъл Райт пък бе единственият от стартиралите 99 биатлонисти, който свали всички 20 мишени в Контиолахти. 25-годишният американец до този момент имаше единствено три втори места за Световната купа по биатлон - на спринт, масов старт и преследване. Той бе по-бърз с от 1:20 мин. от германеца Юстъс Щрелоф (1 грешка) и с 1:23 мин. от норвежеца Ветле Кристиансен (2 грешки).

Still waiting for the first athlete to hit all 20 targets.



Campbell Wright 🇺🇸 is on track to do just that! The American leads the race after three clean shootings!



Watch Men's individual race from Kontiolahti at https://t.co/xJHMa0M3OQ or https://t.co/01yyqQb7xA pic.twitter.com/xEQ1xVnDf0 — International Biathlon Union (@biathlonworld) 26 ноември 2026 г.

Утре в Контиолахти започва и сезонът при жените - с индивидуалния старт на 15 км. Бронзовата олимпийска медалистка в тази дисциплина Лора Христова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова ще застанат на старт от 17:15 ч.