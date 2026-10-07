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7 държави заявиха интерес за олимпийските игри през 2036 г.

МОК им предостави 2-годишен план за изпълнение преди избора през лятото на 2029-а

Днес, 11:00
Облечена в традиционни сенегалски дрехи, президентът на МОК Кърсти Ковънтри говори пред медиите след церемонията по запалване на олимпийския огън за младежките летни игри в Дакар 2026 (31 октомври - 13 ноември).
ЕПА/БГНЕС
Облечена в традиционни сенегалски дрехи, президентът на МОК Кърсти Ковънтри говори пред медиите след церемонията по запалване на олимпийския огън за младежките летни игри в Дакар 2026 (31 октомври - 13 ноември).

Седем държави са кандидати за домакинство на летните олимпийски игри през 2036 г., съобщи МОК. Сред тях са Индия и Катар, които се възприемат като фаворити от страничните наблюдатели. Останалите заявили интерес са Южна Африка, Южна Корея, Германия, Унгария и Турция. Крайният срок за подаване на заявки е 31 октомври.

"Всеки домакин в историята е допринесъл с нещо уникално чрез своя народ, културата си и начина, по който е организирал игрите. Но където и да се провеждат те, едно нещо никога не трябва да се променя - спортистите трябва да бъдат в центъра на всичко, което правим", коментира президентът на МОК Кърсти Ковънтри, самата тя участвал на пет олимпиади на четири различни континента (2000-2016).

От олимпийската централа в Лозана публикувайа вчера 30-страничен документ с насоки за действие през следващите две години и половина до провеждане на вота. Изборът на домакин ще бъде направен през лятото на 2029 г., като е възможно отпадналите в процеса за 2036 г. страни да запазят кандидатурите си за изданията през 2040 и 2044 г.

Планът на Индия е да концентрира евентуалното домакинство в град Ахмедабад, който ще бъде домакин на Игрите на Британската общност през 2030 г.

От Катар представят Доха като основен център, но е възможно да разширят географията извън столицата и дори извън държавата с идеята някои събития да се проведат в съседни страни от Персийския залив.

Южна Африка предлага Кейптаун, кой би бил първият в историята африкански град домакин на олимпийски игри.

Южна Корея залага на столицата Сеул, организирала летните игри през 1988 г.

Германия се спря на Мюнхен, домакинствал през 1972 г.

Унгария заяви столицата Будапеща.

Турция представи кандидатурата на мегаполиса Истанбул.

Първият ключов момент ще бъде през март 2027 г., когато изпълнителният комитет на МОК ще отсее финален списък с кандидати. Те ще имат две години и половина да изготвят подробните си проекти.

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Ключови думи:

олимпийски игри, МОК

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