За първи път банка стана основен спонсор на МОК

Приходите от JPMorgan ще се преразпределят между федерации и национални олимпийски комитети

Днес, 11:28
Председателят и главен изп. директор на JPMorgan Chase - Джейми Даймън
ЕПА/БГНЕС
Председателят и главен изп. директор на JPMorgan Chase - Джейми Даймън

Американският финансов и банков гигант JPMorgan Chase се присъедини към програмата на МОК за топ спонсори. Договорът ще обхване летните игри в Лос Анджелис 2028 и зимните във Френските Алпи 2030.

JPMorgan е една от най-влиятелните компании в областта на финансирането и управлението на активи, частното, търговско и инвестиционно банкиране. Според МОК сделката е начин за укрепване на финансирането на спорта и разширяване на подкрепата за спортисти и общности чрез инициативи, свързани с финансово образование, местни инвестиции и наследство на градовете домакини.

Президентът на МОК Кърсти Ковънтри обяви, че споразумението е историческо и добави: „JPMorgan е първият глобален партньор от банковия сектор в историята на олимпийските игри и ние сме горди да ги приветстваме в програмата Worldwide Olympic Partner“. Партньорството отразява нашите споделени ценности за амбиция, високи постижения и доверие, а глобалният обхват на фирмата ще помогне за подкрепата на олимпийското движение и спорта по целия свят".

Председателят и главен изп. директор на JPMorgan Chase, Джейми Даймън, постави новината в контекста на по-широки взаимоотношения между фирмата и спортната екосистема. „За нас е чест да бъдем световен партньор на олимпийските и параолимпийските игри, подкрепяйки спортисти, фенове, бизнеси и общности по целия свят - каза той. - Олимпийците и параолимпийците са повече от спортисти, те са наши клиенти и служители, а мечтите им се простират отвъд игрите“.

Един от специфичните стълбове в договора е подкрепата за финансовото здраве на спортистите. МОК и JPMorgan планират да организират семинари чрез платформата Athlete365, с цел предоставяне на инструменти, които да помогнат на спортистите да управляват финансовото си бъдеще. Споразумението включва и инвестиции в градовете домакини, така че въздействието на игрите да не се ограничава до седмиците, в които се провеждат.

Приходите, генерирани от спонсорството, ще бъдат преразпределени от МОК между спортни организации по целия свят, включително национални олимпийски комитети, техните спортисти и оргкомитетите за олимпийските и младежките олимпийски игри.

Специално в САЩ партньорството се допълва от специално споразумение с ЛА 2028, според което JPMorgan ще стане официална банка на отбора на САЩ, както и партньор на оргкомитета в категорията банкиране на дребно. В Щатите фирмата оперира вече 227 години, обслужва над 86 млн. потребители и 7,4 млн. малки предприятия, а специално в района на Лос Анджелис JPM присъства от 135 години присъствие, има 6000 служители и над 330 клона.

Договорът присъединява JPMorgan към останалите топ спонсори на МОК:

  • Airbnb (предлага уникални и автентични места за настаняване);
  • Alibaba (предоставя услуги за облачни изчисления и електронна търговия);
  • Allianz (застрахователни услуги);
  • Coca-Cola/Mengniu (безалкохолни напитки и млечни продукти, през 2028-а договорът с него ще стане на 100 г.);
  • Deloitte (помага за подобряване и осигуряване на дигиталната екосистема на МОК);
  • Omega (официален времеизмервач);
  • P&G (предоставя продукти за лична хигиена и домакински стоки);
  • Samsung (специализиран в безжично комуникационно и компютърно оборудване);
  • TCL (ключов играч в потребителската електроника);
  • VISA (Официален партньор за платежни услуги).
