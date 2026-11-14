България подели 69-о място по медали в Дакар 2026

ЕПА/БГНЕС "Африка посреща, Дакар празнува", пише на видеостената по време на церемонията по закриване на IV летни младежки олимпийски игри.

България раздели 69-о място в крайното класиране по медали на младежките олимпийски игри в Дакар 2026. По време на IV лятно издание на форума на МОК за спортисти до 18-годишна възраст (31 октомври - 13 ноември) родните таланти спечелиха две отличия - сребро и бронз.

Двамата призьори в 17-членната ни делегация бяха Стилян Орлинов - втори в скока на дължина в турнира по лека атлетика, и Иван Николчев - трети в кат. до 81 кг на джудото. Място в Топ 8 по време на състезанията в сенегалската столица записаха също плувкинята Симона Иванова (4-та на 400 м св. стил и 7-а на 200 м св. стил), атлетите Васил Антонов (4-ти на 400 м) и Зара Илиева (6-а на 3000 м) и фехтовачът Никола Меицов (7-и на сабя).

Също с актив от един сребърен и един бронзов медал на 69-а позиция завършиха Алжир, Еритрея, Филипините и Тайланд. На върха в таблицата по медали финишира Китай с 33 отличия (18-8-7), пред Япония с 28 (11-8-9), Русия с 14 (8-4-2), Египет с 12 (6-1-5), Етиопия с 8 (5-3-0) и домакините от Сенегал с 12 (5-0-7). Общо 99 нации завоюваха медали от игрите в Дакар 2026.

По време на младежката олимпиада няколко спорта направиха своя дебют в семейството на МОК. Първи комплекти медали при подрастващите бяха раздадени в плажната борба, скейтборда, ушу и бейзбол 5.

България участва в общо 13 вида спорт: бадминтон, брейк, гимнастика, джудо, колоездене, лека атлетика, плажна борба, плуване, скейтборд, стрелба с лък, таекуондо, ушу и фехтовка.