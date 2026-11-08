Лекоатлет донесе втори медал за България от Дакар 2026

Лекоатлетът Стилиян Орлинов донесе втори медал за България от Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Той спечели сребърно отличие в скока на дължина и го добави към бронза на джудиста Иван Николчев.

Орлинов прескочи 7.30 м в най-добрия си опит - петия. В първия скок той записа 7.24, последваха три фаула, след това 7.30 и 7.29 м. Българинът остана с 15 см по-слабо постижение от шампиона Коки Хасебе (Яп), който завърши със 7.45 м. Трети се класира Ибрахим Савадого (Буркина Фасо) със 7.23.

16-годишният Орлинов е състезател на СК „Михаил Желев“ (Сливен) и на Евро 2026 за юноши до 18 г. в Риети (Ит) през юли изравни националния рекорд в своята възрастова група - 7.55 м. През този сезон той спечели и националните титли във възрастовите групи до 20 и до 18 г. и постави национален рекорд в зала за юноши до 18 г. със 7.43 м. На държавното първенство за мъже той отстъпи единствено пред звездата Божидар Сарабоюков.

Същевременно днес Васил Антонов се класира за финала на 400 м, след като в своятао полуфинална серия бяга за 49.07 сек. в 40-градусовата жега.

Финалното бягане е утре от 17:00 ч.