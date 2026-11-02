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Джудист извоюва първи медал за България в Дакар 2026

Иван Николчев се пребори с контузия, за да може изобщо да участва на игрите в Сенегал

Днес, 19:35
Десет дни преди откриването на игрите в Дакар 2026 дори не беше сигурно дали Иван Николчев ще може да пътува за столицата на Сенегал заради контузия в кръста, която лекарите първоначално диагностицираха като фрактура на гръбначен прешлен.
БОК / Костадин Андонов
Десет дни преди откриването на игрите в Дакар 2026 дори не беше сигурно дали Иван Николчев ще може да пътува за столицата на Сенегал заради контузия в кръста, която лекарите първоначално диагностицираха като фрактура на гръбначен прешлен.

България спечели първия си медал от младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Извоюва го 16-годишният джудист Иван Николчев, стигайки до бронза в кат. до 81 кг. Европейският шампион за кадети, който участва в по-горната за него категория, победи в малкия финал представителя на Сиера Леоне Шаку Каргбо с ипон 1:45 мин. преди края на схватката.

По-рано днес на 1/4-финалите тийнейджърът от София се наложи над Владимирос Харалампус от Кипър с вазари, преди да загуби на 1/2-финалите от словенеца Макс Чебул с юко. Впоследствие Чебул спечели златото с успех във финала над иранеца Собхан Хакими също с юко.

Преди началото IV летни игри на МОК за спортисти до 18 г. съществуваше вероятност Николчев изобщо да не замине за столицата на Сенегал. Десет дни преди откриването той получи травма в кръста, която лекарите първоначално диагностицираха като фрактура на гръбначен прешлен. Все пак се оказа, че контузията на Иван не е толкова тежка и той се възстанови навреме за турнира.

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