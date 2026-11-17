Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада подготвя мащабна финансова инициатива с цел да ускори експанзията си в Европа. Част от стратегията е привличането на някои от най-големите футболни клубове на Стария континент към участие в планираното от американската лига ново баскетболно първенство.

По данни на "Скай Нюз", НБА работи по създаването на мултимилиарден инфраструктурен фонд, който ще бъде финансиран от консорциум от водещи глобални финансови институции. Инициативата е насочена към подпомагане на изграждането на спортни съоръжения и убеждаване на клубове като "Реал" (Мадрид), "Барселона", "Пари Сен Жермен" и "Милан" да станат част от "НБА Европа".

Планира се първенството да стартира през 2027 г., макар че все още не е представен нито един постоянен франчайз. А преговорите между ръководни лица от НБА и представители на няколко футболни гранда текат от месеци. Дори се очакваше през октомври да бъдат проведени директни разговори в Лондон с пратеници на "Реал", "Барса", "Байерн", ПСЖ и "Милан".

Двата испански и германският клуб вече имат свои баскетболни отбори, участващи в Евролигата. Френският и италианският тим пък имат потенциален интерес да развият собствени баскетболни подразделения, въпреки че и Париж, и Милано също имат участници в Евролигата.

NBA eyes slam dunk with multibillion dollar fund to woo football giants https://t.co/vtIqrjWn1M — Sky News (@SkyNews) 16 ноември 2026 г.

Предложеният от НБА инфраструктурен фонд би могъл да помогне за преодоляването на една от най-големите пречки пред потенциалните инвеститори - значителните разходи, свързани със създаването на модерни баскетболни зали. Заместник-комисионерът на НБА Марк Тейтъм наскоро подчерта значението на инвестициите в инфраструктура като част от експанзията на лигата в Европа.

"Стартирането на тази лига ще стимулира огромни инвестиции в инфраструктурни проекти", заяви той.

НБА планира първенство в Европа с участието на 16 отбора. От тях 12 трябва да са постоянни франчайзи, а останалите четири места ще бъдат разпределяни чрез квалификационна система, базирана на спортни постижения.

Потенциалният постоянен клуб от Лондон в НБА Европа вече е привлякъл интереса на няколко големи инвестиционни групи. Сред тях е консорциум, в който участват "Либърти Глоубъл" и бившият собственик на футболния "Тотнъм" Даниел Леви.