"ЛА Лейкърс" бе продаден в рекордна мегасделка за $12.5 млрд.

С рекордна мегасделка за $12.5 млрд. баскетболният "Лос Анджелис Лейкърс" преминава в ръцете на Джошуа Къшнър и Боб Айгър. Това ще е втора продажба само в рамките на една година на един от най-емблематичните спортни отбори в Северна Америка.

Сумата по споразумението съобщи АП, с позоваване на източник, запознат с условията по сделката. Преди това пък ESPN обяви, че Къшнър и Айгър купуват най-скъпия франчайз в НБА, но не назова цената.

Миналата година "Лейкърс" бе оценен на $10 млрд. - рекорд за професионален спортен отбор. Тогава Марк Уолтър закупи контролния пакет акции от семейство Бъс, което притежаваше "езерняците" от 1979 г. Сега баскетболният тим струва 25% повече.

"Като заклети фенове на НБА, за нас е изключителна чест възможността да станем стопани на "Лос Анджелис Лейкърс", един от най-култовите спортни франчайзи в света - заявиха Айгър и Къшнър в съвместно изявление. - Изпитваме огромно уважение към ръководството и визията на Джери и Джини Бъс. Нашият дългосрочен ангажимент е да надграждаме над тази основа, да се състезаваме на най-високо ниво и да служим на този изключителен отбор, на неговите фенове и на град Лос Анджелис."

Иконата на "Лейкърс" Меджик Джонсън, който е партньор на Марк Уолтър в собствеността на бейзболния "Лос Анджелис Доджърс", приветства сделката в социалните мрежи.

Джошуа Къшнър, който е рисков инвеститор, и бившият главен изпълнителен директор на "Уолт Дисни Къмпани" Айгър работеха заедно за придобиването на евентуален нов отбор (разширителен франчайз) от НБА за Лас Вегас. Сега, с купуването на "Лейкърс" не им се налага да чакат евентуално разширяване на лигата, което би могло да стане най-рано през сезон 2028/29.

Името на Къшнър бе замесено в скандала с президента на ФИФА Джани Инфантино и неговия план за продажба на дялове от световното първенство по футбол и други турнири на ФИФА на частни инвеститори.

Идеята, която бе оттеглена след силен натиск от няколко континентални конфедерации, най-вече от УЕФА, бе да се създаде дъщерно дружество с капитал $20 млрд. - FIFA Forward Enterprise (FFE), което да управлява футболните турнири, като дял до 20% в него да бъде продаден на външни инвеститори. Въпросните инвеститори бяха от частна партньорска група, предвождана от фонда Thrive Eternal, управляван именно от Джошуа Къшнър, брат на Джаред Къшнър - зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп.