Ню Йорк дочака титла на "Никс" след половин век

Над половинвековното чакане на "Ню Йорк Никс" за нова титла в НБА приключи. "Бричовете" от Голямата ябълка станаха шампиони на САЩ и Канада за трети път в клубната история и за първи след 1973 г.

Тимът на треньора Майк Браун затвори финала срещу "Сан Антонио Спърс" с 4-1 победи, надделявайки в мач №5 с 94:90 като гост в Тексас. Над всички в зала "Фрост Банк Сентър" тази нощ беше Джейлън Брънсън, който отбеляза 45 т. за "златния" успех. Майкъл Бриджис (14) и Джош Харт (13) допринесоха с още 27 т. за паметната победа.

За домакините от Сан Антонио най-резултатен беше Дилън Харпър с 25 т. Френската суперзвезда Виктор Уембаняма пък постигна "дабъл-дабъл" с 19 т. и 14 борби, но напразно.

FOR THE FIRST TIME IN 53 YEARS, THE KNICKS ARE NBA CHAMPIONS 🏆



New York defeats San Antonio 4-1 in the NBA Finals, capturing their third championship in franchise history! pic.twitter.com/i1gmntBe06 — NBA (@NBA) 14 юни 2026 г.

Още по-забележителното е, че нюйоркчани изоставаха 5 точки на полувремето (37:42), а преди заключителната четвърт разлика вече беше 7 т. в полза на тексасци (65:72). В последните 12 минути обаче баскетболистите на "Никс" демонстрираха за пореден път непримиримия си характер и спечелиха частта с 29:18.

Това обаче само затвърди тенденцията "синьо-оранжевите" да обръщат съперника си, тъй като при всяка от четирите победи във финала отборът изоставаше с двуцифрен брой точки. Тази нощ най-голямата разлика в полза на "Спърс" беше 16 точки.

За "Ню Йорк" триумфът е и с цената на своеобразен реванш срещу "Сан Антонио", който именно спря "бричовете" при последното им участие в шампионската серия на НБА - през 1999 г. В клубната история на нюйоркчани има още два загубени финала - през 1972 и 1994 г. Изобщо първият трофей на "Никс" пък е от 1970 г.