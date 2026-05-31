"Сан Антонио" стигна до финала срещу "Ню Йорк" в НБА

Французинът Виктор Уембаняма изведе тима от Тексас до победа над настоящия шампион

Днес, 08:40
Виктор Уембаняма (вляво) ликува след финалната сирена на мач №7 от серията срещу "Оклахома Сити"
ЕПА/БГНЕС
Виктор Уембаняма (вляво) ликува след финалната сирена на мач №7 от серията срещу "Оклахома Сити"

"Сан Антонио Спърс", воден от Виктор Уембаняма, победи като гост шампиона в НБА "Оклахома Сити Тъндър" със 111:103 и спечели титлата на Западната конференция с 4-3 победи във финалната серия. "Шпорите" ще играят за титлата срещу шампиона на Изтока "Ню Йорк Никс", като мач №1 е още в сряда вечерта в тяхната "Frost Bank Center".

Френският суперцентър Уембаняма отново бе реализатор №1 за "Сан Антонио" с 22 т., а Джулиан Чепмени вкара 18 от 20-те си точки с тройки за детронирането на шампионите, които бяха водени от MVP на редовния сезон Шей Гилжъс-Алекзандър (35 т. и 9 асистенции).

"Шпорите" спечелиха 8 от общо 12-те си мача този сезон срещу "Тъндър", които завършиха като №1 преди плейофите в НБА с баланс 64-18. 

"Искаме още четири победи. Още не сме приключили", заяви Виктор Уембаняма, който бе обявен за най-полезен играч (MVP) на финалите в Западната конференция за сметка на Гилджъс-Алекзандър. Но той си заслужи напълно наградата. Само на 22 г. високият 224 см французин изведе тима си до финалите. В серията срещу "Оклахома Сити" той постигна средно по 27.3 т. и 10.9 борби, като в нито един от седемте мача не падна под 20 точки. 

"Да спечелиш титлата в НБА е детска мечта. А да имаш реален, осезаем шанс да го направиш ... това е шансът на живота ти. Никога не знаеш кога ще се случи отново. Трудно е да се опише с думи", добави Уембаняма.

В серията до 4 победи за титлата срещу "Сан Антонио" ще се изправи "Ню Йорк Никс", който се класира за финалите след 27-годишна пауза. Тогава, през 1999 г. противник на нюйоркчани бе... "Сан Антонио", който спечели първата от петте титли в клубната си история, воден от суперзвездата Тим Дънкан.

Впоследствие "Шпорите" тиумфираха още през 2003, 2005, 2007 и 2014 г., като загубиха финала само през 2014-а, когато шампион стана "Маями Хийт". А "Ню Йорк" пък се стреми към своята едва трета титла и първа от 1973 г., когато настоящият му противник за трофея "Лари О`Брайън" още се подвизаваше в Американската баскетболна конференция (ABA) и ме предстояха още три години, преди да се присъедини към НБА.

Сега залозите са за победа на "Сан Антонио" заради по-добия редовен сезон (62-20) и заради наличието отново на един супериграч (Виктор Уембаняма). Козът на "Ню Йорк" (53-29) обаче е по-балансираната отборна игра, с която тимът на теньоа Майк Браун стана едва третият отбор в НБА с 11 поредни победи в едни плейофи - серия, която може на теория да бъде продължена до 15 при успех с 4-0 във финалите. 

Но без значение кой ще спечели предстоящата серия, ще има осми различен шампион, което ще е удължаване на най-дългия подобен период в историята на най-силното баскетболно първенство. През 2019 г. спечели "Торонто", последваха "ЛА Лейкърс", "Милуоки", "Голдън Стейт", "Денвър", "Бостън" и "Оклахома Сити". 

Победата на "Сан Антонио" означава и още една рекордна серия - за финали, в които не участва предишният шампион. За последно "Голдън стейт" спечели през 2018 г. и я защитаваше през 2019-а, но загуби от "Торонто".

Ключови думи:

НБА, Сан Антонио Спърс, Ню Йорк Никс, Оклахома Сити Тъндър

