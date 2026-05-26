"НЙ Никс" e на финал в НБА след 27 г. и рекорд

Отборът на треньора Майк Браун се класира за последната серия с 11 поредни победи в плейофите

Днес, 07:55
Карл-Антъни Таунс поднася топката към коша на "Кливланд" пред погледа на центъра на домакините Джарет Алън.
Карл-Антъни Таунс поднася топката към коша на "Кливланд" пред погледа на центъра на домакините Джарет Алън.

Карл-Антъни Таунс завърши с "дабъл-дабъл" от 19 т. и 14 борби, а О Джи Ануноби добави 17 за разгромната победа на "Ню Йорк Никс" със 130:93 като гост на "Кливланд Кавалиърс", която класира отбора за финала в НБА след 27-годишна пауза.

Успехът беляза два клубни рекорда за един от отборите основатели на баскетболната асоциация - за първи път "Никс" печели финала на Източната конференция с 4-0 и същевременно удължи най-добрата плейофна серия в историята си на 11-0. За последно тимът на треньора Майк Браун загуби в мач №3 от I кръг на плейофите срещу "Атланта" (108:109) на 23 април. След това затвори серията с 4-2, после отстрани последователно "Филаделфия" и "Кливланд" с по 4-0. Така "Ню Йорк" стана едва третият тим в НБА с 11 поредни победи в едни плейофи.

Последният, който направи това, бе "Голдън Стейт" с 16 и титла през 2017 г., а "Сан Антонио" имаше 12 през 1999-а, когато точно "Никс" му взе една победа във финала, завършил 4-1 за "шпорите". Именно тогава, преди 27 г., бе и последното участие на "Ню Йорк" в спора за най-ценната титла в баскетбола. 

Сега съставът, сглобен от Майк Браун, храни огромни надежди да спечели едва третия си трофей след далечните 1970 и 1973 г. Дотук той стигна с 12 победи в плейофите, 11 от които с двуцифрен аванс, като средната печеливша разлика бе 23,7 точки.

Веднага след края на мача в Кливланд, в Ню Йорк се събра многохилядна тълпа от фенове, които празнуваха до късно титлата в Източната конференция и скандираха за трети трофей в НБА.

На финала "бричовете" ще играят с настоящия шампион "Оклахома Сити Тъндър" или "Сан Антонио Спърс", които са 2-2 за титлата в Западната конференция. И двата отбора завършиха редовния сезон с по-добри показатели и ще имат домакинско предимство във финала срещу "Никс", който ще започне на 3 юни.

Откакто "Ню Йорк" спечели титлата в НБА за последно през 1973 г., отборът е играл само още два пъти на финал, като загуби с 3-4 от "Хюстън" през 1994 г. и с 1-4 от "Сан Антонио" през 1999 г.

