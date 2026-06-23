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Звездата Янис Адетокунбо отива в "Маями" с мегатрансфер

Гръцкият център напуска "Милуоки" след 13 години в клуба и една титла

Днес, 12:40
С екипа на "Милуоки" Адетонукбо игра в първите си 13 сезона в НБА, като постигна средно 24.1 т., 9.9 борби и 5.0 асистенции на мач.
ЕПА/БГНЕС
С екипа на "Милуоки" Адетонукбо игра в първите си 13 сезона в НБА, като постигна средно 24.1 т., 9.9 борби и 5.0 асистенции на мач.

В НБА бе сключена най-значимата сделка на това лято. Мегазвездата на "Милуоки Бъкс" Янис Адетокунбо преминава в "Маями Хийт" в мултитрансфер, в който са въвлечени множество баскетболисти и куп други условия.

Двукратният MVP на Асоциацията и 10-кратен участник в Мача на звездите напуска Милуоки след 13-годишен престой, в който си изгради статут на легенда, извеждайки отбора до титлата през 2021 г. Гръцкият център отива във Флорида, а в замяна "елените" получават четирима от "горещите" - Тайлър Хироу, Келел Уеър, Жайме Жаке-младши и Каспарас Якучонис. В обратна посока, заедно с Янис, заминава и Боби Портис.

В добавка "Хийт" преотстъпва на "Бъкс" правото на избора в няколко драфта за нови баскетболисти в следващите години: избор №13 от драфта тази нощ, плюс размяна на изборите в I кръг през 2030 г., избора в I кръг през 2031 и 2033 г. и избор във II кръг през 2033 г.

Трансферът все още не е обявен официално, защото не е получил формално разрешение от НБА. Световните агенции обаче вече го разтръбиха. Преминаването на 31-годишния Адетокунбо в "Маями" слага край на сагата около гърка, защото "Милуоки" обмисляше оферта и от "Бостън Селтикс".

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Ключови думи:

Янис Адетокунбо, НБА

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