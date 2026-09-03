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НБА глоби "ЛА Клипърс" с рекордните $30 млн.

Причината са плащания под масата към звездата Кауай Ленард, който също е санкциониран

Днес, 09:40
Звездата на "Лос Анджелис Клипърс" Кауай Ленард излезе прескъпо на клуба, опитал да прикрие допълнителни плащания към него.
ЕПА/БГНЕС архив
Звездата на "Лос Анджелис Клипърс" Кауай Ленард излезе прескъпо на клуба, опитал да прикрие допълнителни плащания към него.

Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА) глоби "Лос Анджелис Клипърс" с рекордните $30 млн. Безпрецедентно високата санкция е наложена на калифорнийския клуб заради нерегламентирани плащания към звездата Кауай Ленард в шестте сезона, откакто той е част от тима (2019-2026).

35-годишното крило, избиран два пъти за най-полезен играч (MVP) във финалите на лигата (2014, 2019), също е глобен, макар и с доста по-малка сума - $700 000.

"Отборът на "Лос Анджелис Клипърс" бе признат за виновен по обвинение, че е помагал на г-н Кауай Ленард да получава извънбаскетоблни плащания - нещо, което не е позволено спрямо правилата на НБА", съобщиха от асоциацията.

Разследването продължи повече от месец и стопира трансфера на Ленард в бившия му отбор "Торонто Раптърс". Самият Кауай коментира, че е приел въпросните възможности за печалба от други места "на добра воля" и е бил изцяло отдаден на това да изпълнява договорните си отношения с тима. И добави, че съжалява за случилото се.

Глобата за "Клипърс" е в такъв размер, защото това не е първо финансово нарушение на отбора от Ел Ей, свързано с тавана за заплати, фиксиран от лигата. На практика "ножиците" са давали на Ленард пари под масата извън договора му, под формата на рекламен договор на стойност $28 млн.

Освен финансовата санкция отборът получи и тежко кадрово наказание - клубът няма да има право да ползва изборите си в първия кръг на аматьорския драфт в пет поредни години от 2029-а до 2033-та включително. Президентът по бизнес операциите Джилиан Зукър и този по баскетоблните - Лорънс Франк, пък бяха лишени от заплати съответно за една и половин година.

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Ключови думи:

НБА, Кауай Ленард, Лос Анджелис Клипърс

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