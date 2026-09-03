НБА глоби "ЛА Клипърс" с рекордните $30 млн.

Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА) глоби "Лос Анджелис Клипърс" с рекордните $30 млн. Безпрецедентно високата санкция е наложена на калифорнийския клуб заради нерегламентирани плащания към звездата Кауай Ленард в шестте сезона, откакто той е част от тима (2019-2026).

35-годишното крило, избиран два пъти за най-полезен играч (MVP) във финалите на лигата (2014, 2019), също е глобен, макар и с доста по-малка сума - $700 000.

"Отборът на "Лос Анджелис Клипърс" бе признат за виновен по обвинение, че е помагал на г-н Кауай Ленард да получава извънбаскетоблни плащания - нещо, което не е позволено спрямо правилата на НБА", съобщиха от асоциацията.

Breaking: The NBA has ruled the Clippers circumvented the salary cap involving Kawhi Leonard, stripping the franchise of five first-round picks and fining owner Steve Ballmer $30 million, sources tell @ShamsCharania.



Ballmer, Lawrence Frank and Gillian Zucker have also been… pic.twitter.com/bsiQzbKGkE — ESPN (@espn) 2 септември 2026 г.

Разследването продължи повече от месец и стопира трансфера на Ленард в бившия му отбор "Торонто Раптърс". Самият Кауай коментира, че е приел въпросните възможности за печалба от други места "на добра воля" и е бил изцяло отдаден на това да изпълнява договорните си отношения с тима. И добави, че съжалява за случилото се.

Глобата за "Клипърс" е в такъв размер, защото това не е първо финансово нарушение на отбора от Ел Ей, свързано с тавана за заплати, фиксиран от лигата. На практика "ножиците" са давали на Ленард пари под масата извън договора му, под формата на рекламен договор на стойност $28 млн.

Освен финансовата санкция отборът получи и тежко кадрово наказание - клубът няма да има право да ползва изборите си в първия кръг на аматьорския драфт в пет поредни години от 2029-а до 2033-та включително. Президентът по бизнес операциите Джилиан Зукър и този по баскетоблните - Лорънс Франк, пък бяха лишени от заплати съответно за една и половин година.